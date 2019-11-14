Чиновников могут принудительно подключить к ГПП

14 ноября. FINMARKET.RU - Более чем на треть обеспечитьк гарантированному пенсионному плану (ГПП) можно за счет госслужащих. Этот вопрос обсуждался в понедельник на закрытой встрече замминистра финансов Алексея Моисеева с экспертами, пишут "Известия", ссылаясь на участников мероприятия. Специалисты считают, что реализовать эту инициативу будет возможно только в случае принудительного подключения чиновников к системе. Дополнительным стимулом, по мнению экспертов, могло бы стать государственное софинансирование. При этом, как рассказал "Известиям" источник, близкий к разработке законопроекта о, подобный вариант — и именно в отношении госслужащих — в будущем вполне возможен.

В конце октября Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о ГПП. По замыслу авторов, эта система даст россиянам возможность самостоятельно финансировать свою "вторую" — негосударственную — пенсию при определенной поддержке властей. Согласно документу, государство будет стимулировать граждан подключаться к ГПП за счет налогового вычета с взносов, размер которых составит до 6% от зарплаты. Льготы также запланированы и для работодателей, которые захотят софинансировать накопления своих сотрудников.

Как указывается в документе, Минфин уже в 2021 году рассчитывает привлечь около 1 млн участников со средней ставкой взноса 2% от зарплаты с постепенным ростом показателей в последующие годы. Потенциально же заинтересоваться новой системой могут около 5 млн человек — такую оценку специально для "Известий" сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Общественное обсуждение законопроекта о ГПП Минфин начал со встречи с экспертным сообществом, в закрытом режиме собрав в понедельник представителей научных институтов и общественных организаций в "подведомственном" НИФИ (Научно-исследовательском финансовом институте). Одним из важнейших вопросов, который обсуждался на встрече, стала как раз проблема привлечения граждан в новую систему. Участники мероприятия усомнились, что у нового продукта есть хорошие шансы на успех, поскольку он во многом дублирует систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). По расчетам, которые были представлены на встрече, если учесть параметры налоговых льгот, ГПП в теории будет интересен людям с зарплатой от 140 тыс. рублей. То есть — подавляющему меньшинству россиян.

Как на условиях анонимности сообщили «Известиям» участники встречи, на мероприятии было высказано предложение решить проблему с привлечением в ГПП, "убедив госслужащих вступать в систему". По словам источников, Алексей Моисеев сказал, что этот вопрос "будет обсуждаться". И даже пошутил, что помимо чиновников к участию обязательно привлекут и сотрудников Центробанка, который является соавтором проекта ГПП.