Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

14 ноября. FINMARKET.RU - У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, пишут "Известия".

В 80% случаев, которым удается с использованием методов социальной инженерии украсть деньги с чужой, переводят их на виртуальный "пластик", рассказали газете в пресс-службе Сбербанка. Там не уточнили, на какие способы вывода средств приходятся оставшиеся 20%. Помогают злоумышленникам в этом сервисы перечислений с карты на карту разных банков (система card2card переводов), которые позволяют отправить деньги по номеру "пластика", добавил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Card2card-платформы работают следующим образом: человек вбивает данные "пластика", с которого хочет снять деньги, и сведения карты, на которую хочет их зачислить (это может быть и виртуальный вариант). Затем владельцу карты-отправителя приходит SMS с кодом подтверждения, который он должен указать. Под видом сотрудников службы безопасности банка мошенники просят клиентов сообщить код из сообщения. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте. Они есть, например, в "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney.

Эксперты считают, что таким образом преступники заметают следы и усложняют возврат средств.

В ЦБ не ответили на вопрос "Известий" о мерах борьбы с использованием виртуальных карт и сервисов перевода с "пластика" на "пластик". В "Яндекс.Деньги", QIWI и Webmoney не сообщили газете, как часто к ним обращаются правоохранительные органы за идентификацией пользователей, которые мошенническим путем получили средства, а также блокируют ли они их карты. Однако в пресс-службе "Яндекс.Деньги"» подчеркнули, что содействуют следствию в раскрытии подобных дел в рамках законных процедур. Судебная практика показывает, что в ряде случаев при участии кредитной организации деньги пострадавшему удается вернуть.

Ранее самыми популярными способами обналичивания среди мошенников, специализирующихся на краже денег с пластиковых карт, была покупка вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников. Об этом "Известиям" рассказал технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. Популярность же виртуальных карт для вывода денег мошенниками объясняется простотой их покупки на подставных лиц, пояснил Ашот Оганесян. По его словам, авторизованные аккаунты в платежных системах делаются как на данные продавца, так и на предоставленные покупателем.