Ведущие банки дружно снижают ставки по ипотеке

14 ноября. FINMARKET.RU - 17 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия кредитования после того, как ЦБ 25 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5% годовых. Среди них – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, "ФК Открытие". Корректируют программы и менее крупные игроки. Нынешнее падение ипотечных ставок не последнее в этом году, пишут "Ведомости", приводящие мнения экспертов.

По данным агентства Marcs, которое специализируется на мониторинге финансовых услуг, в среднем снижение ставок ипотеки в 20 крупнейших банках составило 0,2–0,6 п. п. Его величина зависит от программы, размера первоначального взноса, срока и суммы кредитования, а также участия заемщика в зарплатных проектах. Некоторые банки изменили условия жилищных кредитов временно, в рамках сезонных акций.

Банки продолжат снижать ипотечные ставки. Основная причина удешевления ипотеки – снижение ключевой ставки, говорят банкиры и аналитики. Еще одно снижение ключевой ставки возможно в конце года, считают эксперты. Аналитики рейтингового агентства НКР ждут 0,25 п. п. Профессор ВШЭ и бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин в беседе в "Ведомостями" не исключал и вдвое большего снижения. Другая причина смягчения условий ипотеки – падение выдач.

"Банки будут стимулировать рост выдач, так как пока динамика рынка отстает от прошлогодних показателей", – заключает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. По ее словам, подправить статистику банкам помогут грядущие новогодние праздники: спрос на ипотеку из-за спецпредложений в это время выше. Аналитики НКР считают, что сохранить прошлогодние объемы выдачи (2,7 трлн руб.) банкам позволит увеличение среднего размера кредита. Банкиры обещают бросить все силы на стимулирование выдач ипотеки.