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14 ноября 2019 года 09:16

Ведущие банки дружно снижают ставки по ипотеке

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - 17 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия кредитования после того, как ЦБ 25 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5% годовых. Среди них – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, "ФК Открытие". Корректируют программы и менее крупные игроки. Нынешнее падение ипотечных ставок не последнее в этом году, пишут "Ведомости", приводящие мнения экспертов.

По данным агентства Marcs, которое специализируется на мониторинге финансовых услуг, в среднем снижение ставок ипотеки в 20 крупнейших банках составило 0,2–0,6 п. п. Его величина зависит от программы, размера первоначального взноса, срока и суммы кредитования, а также участия заемщика в зарплатных проектах. Некоторые банки изменили условия жилищных кредитов временно, в рамках сезонных акций.

Банки продолжат снижать ипотечные ставки. Основная причина удешевления ипотеки – снижение ключевой ставки, говорят банкиры и аналитики. Еще одно снижение ключевой ставки возможно в конце года, считают эксперты. Аналитики рейтингового агентства НКР ждут 0,25 п. п. Профессор ВШЭ и бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин в беседе в "Ведомостями" не исключал и вдвое большего снижения. Другая причина смягчения условий ипотеки – падение выдач.

"Банки будут стимулировать рост выдач, так как пока динамика рынка отстает от прошлогодних показателей", – заключает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. По ее словам, подправить статистику банкам помогут грядущие новогодние праздники: спрос на ипотеку из-за спецпредложений в это время выше. Аналитики НКР считают, что сохранить прошлогодние объемы выдачи (2,7 трлн руб.) банкам позволит увеличение среднего размера кредита. Банкиры обещают бросить все силы на стимулирование выдач ипотеки.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  ипотека

 
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