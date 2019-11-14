Для предпринимателей вырастут фиксированные ставки в соцфонды

14 ноября. FINMARKET.RU - Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Речь идет о фиксированных взносах, которые ИП платят "за себя". К этой же категории плательщиков относятся адвокаты, медиаторы, нотариусы частной практики, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, пишет "Коммерсант"

Согласно ст. 430 Налогового кодекса в 2019 году при доходе до 300 тыс. руб. они платят фиксированные взносы в 36,2 тыс. руб. (из них на пенсионное страхование - 29,4 тыс., на медицинское - 6,9 тыс. руб.). Свыше этого порога дохода возникает еще дополнительный пенсионный платеж в размере 1% от суммы превышения. Ставки взносов в соцфонды на 2020 год составят 32,4 тыс. руб. и 8,4 тыс. руб. соответственно. Далее ставки кодексом пока не установлены.

Минфин предлагает установить тарифы сразу на 4 года. На 2021 г. - 36,5 тыс. руб. на пенсионное и 8,8 тыс.- на медицинское страхование (рост на 11% и 4,4% соответственно). На 2022 год - 40,4 тыс. руб. и 9,1 тыс. руб. (10% и 3%). В последующие 2 года рост составит 6% (до 43 тыс. руб. и 45,9 тыс.) для взносов в ПФР и 4% (до 9,5 тыс. и 9,9 тыс. руб.) - для системы ОМС.

Авторы законопроекта со ссылкой на данные ФНС сообщают, что рост ставок затронет 4,6 млн предпринимателей и обеспечит поступление в Пенсионный фонд и ФОМС почти 1 трлн руб. за 4 года.

В "Опоре России" считают, что в условиях сокращения потребительского спроса и снижения покупательной способности населения было бы логично индексировать ставки по взносам на уровень инфляции. "Хотя сумма взносов невысокая, для многих и такое повышение станет поводом задуматься о поиске более комфортного налогового режима",- сказал "Ъ" вице-президент объединения Владислав Корочкин. Таким решением может стать регистрация в качестве самозанятых - предусмотренный для них налог на профессиональный доход составляет 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами.

В "Деловой России" согласны с тем, что из-за повышения ставок многие могут перейти на этот режим.