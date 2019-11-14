Инвестиционная привлекательность РФ растет - Путин

14 ноября. FINMARKET.RU - Президент России Владимирсчитает, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила удержать экономику страны от рецессии, но текущие темпы прироста ВВП по-прежнему недостаточные.

Выступая на закрытии Делового форума стран, Путин отметил, что в России многие годы проводится сбалансированная макроэкономическая политика, сложилось ответственное отношение к государственным финансам, поддерживается стабильность банковского и кредитного рынков.

"Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощение регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру", - отметил президент РФ

Путин также отметил, что интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку ценных бумаг увеличивается. "Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг повышается. По итогам 1-го квартала этого года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на $4 млрд", - сказал Путин.

Он отметил, что в октябре этого года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата в РФ.

Президент России считает, что политически мотивированные санкции и протекционизм, наряду с применением методов недобросовестной конкуренции, повлияли на сложности, возникшие в мировой экономике.

"Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остается сложной, с начала 2018 года темпы ее роста непрерывно снижаются. И, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие 10 лет", - сказал Путин.

При этом, по словам президента, страны БРИКС вносят весомый вклад в поддержание роста экономики. "Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан.

Путин предложил странам БРИКС в ходе председательства России в этом объединении в 2020 году обновить стратегию экономического партнерства и поставить новые цели перед объединением в финансово-инвестиционной сфере.

"Планируем предложить государствам БРИКС провести работу по актуализации стратегии экономического партнерства, принятой в 2015 году на саммите в России. Имело бы смысл подумать над тем, какие новые цели поставить перед нашей организацией и на каких действительно масштабных задачах сосредоточиться в нашей совместной деятельности в сфере торговли, финансов и инвестиций", - сказал президент РФ.

Он пообещал, что "вопросы дальнейшего торгово-инвестиционного взаимодействия в рамках объединения будут в числе наших ключевых приоритетов".

"Мы используем все те полезные предложения и идеи, которые выдвинуты Деловым советом БРИКС, Новым банком развития, предпринимательским и экспертным сообществом", - сказал Путин.

Как заявил Путин,готова расширять взаимодействие с странами БРИКС в атомной энергетике и использовании экологически чистых видов топлива. "Россия обладает самыми передовыми, чистыми и безопасными технологиями мирного атома. Мы успешно развиваем сотрудничество в этой сфере с партнерами по БРИКС, прежде всего с КНР и Индией. Предлагаем взаимовыгодные проекты в атомной энергетике и всем другим государствам объединения", - сказал Путин.

Президент РФ назвал энергетику одной из приоритетных сфер сотрудничества "пятерки". "Россия надежно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Путина, Россия "готова расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива".

"Среди перспективных направлений совместной работы - производство возобновляемых источников энергии, применение природного газа в качестве моторного топлива", - добавил президент РФ.

Путин также призвал страны БРИКС присмотреться к новым разработкам РФ в сфере электронного документооборота и антивирусных программ. "Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам. Речь идет о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающих самым высоким передовым информационным требованиям безопасности", - сказал он на деловом форуме БРИКС.

"Можем предоставить их для внедрения и в странах объединения", - продолжил Путин.