Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%

Экономика РФ вернулась на траекторию годового роста в 1,5-2%, говорится в комментарии Минэкономразвития. В 3-м квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора

13 ноября. FINMARKET.RU - Российская экономика вернулась на траекторию роста 1,5-2% год к году, говорится в комментарии Минэкономразвития, приуроченном к публикации Росстатом первой оценки ВВП за 3-й квартал.

По предварительной оценке Росстата, ВВП вырос на 1,7% после 0,9% во 2-м квартале и 0,5% - в 1-м квартале. Отчетные данные оказались несколько ниже оценки Минэкономразвития на основе оперативных данных (1,9% год к году), отмечается в комментарии.

В целом за 9 месяцев 2019 года темп роста ВВП оценивается на уровне 1,1 % в годовом выражении. Оценка Росстата за 9 месяцев также оказалась чуть хуже расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост за январь-сентябрь на 1,2%.

Очищенный от сезонности темп роста ВВП по отношению к предыдущему кварталу министерство оценило на уровне 0,5% квартал к кварталу после аналогичного роста во 2-м квартале и разового снижения на 0,1% в 1-м квартале. По оценке Минэкономразвития России, в 3-м квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении (с исключением сезонного фактора).

"Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5-2% год к году. В 4-м квартале ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне 3-го квартала 2019 г., что соответствует прогнозу Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году (1,3%). Поддержку экономическому росту до конца текущего года будет оказывать расширение кредитного предложения, которое будет происходить в первую очередь за счет операций государственного сектора - догоняющего роста расходов федерального бюджета и операций Банка России по покупке активов на валютном рынке (сверх бюджетного правила)", - отмечает Минэкономразвития.

Вместе с тем увеличение кредитного предложения по бюджетному каналу носит временный характер и имеет ограниченный потенциал для стимулирования экономической активности, сказано в комментарии.

"По оперативным данным, в отраслевом разрезе основной положительный вклад в динамику ВВП по-прежнему вносит промышленное производство. Кроме того, в отчетном квартале ускорению роста экономики способствовала положительная динамика в сельском хозяйстве (при более высоких показателях урожая текущего года) и выход темпов роста оборота оптовой торговли из отрицательной области", - говорится в комментарии Минэкономразвития. Вклад небазовых видов деятельности, по оценке, в июле-сентябре текущего года также увеличился по сравнению с предыдущим кварталом. Вместе с тем транспортно-логистический комплекс (за исключением пассажирского транспорта) и строительство продолжили демонстрировать слабую динамику.

В разрезе компонентов использования наибольший положительный вклад в рост 3-м квартале, по оценке Минэкономразвития России, внес рост запасов материальных оборотных средств и товарного экспорта, в то время как вклад потребительского спроса продолжил снижаться.