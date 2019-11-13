У ФСБ есть замечания к законопроекту о цифровых профилях граждан

13 ноября. FINMARKET.RU - Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации.

О замечанияхк законопроекту о цифровом профиле говорится в письме руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой, пишет "Коммерсант"

Как отмечает Беседа, законопроект не соотносится с принципами действующего закона "О персональных данных", поскольку "не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме".

Беседа считает, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие), поэтому законопроект "нуждается в доработке".

Законопроект о цифровом профиле представляет собой поправки к законам "Об информации", "О персональных данных", "О связи" и "Об основах охраны здоровья граждан" в части уточнения процедур идентификации и аутентификации. Поправки предлагают свести воедино все имеющиеся в ведомствахо каждом гражданине на единой платформе. Цифровые профили россиян будут обновлять органы госвласти и местного самоуправления.

Замечания к проекту высказал и комитет Госдумы по федеративному устройству, следует из отзыва, опубликованного в базе парламента. По мнению комитета, "критически важно проработать системы защиты персональных данных", чтобы не допустить их утечки и использования вопреки интересам граждан. Также комитет предупреждает о значительных расходах из федерального и региональных бюджетов на инициативу, предложив отложить рассмотрение законопроекта до 31 марта 2020 года, когда закончится эксперимент по формированию и апробации тестовой инфраструктуры цифрового профиля.

Создание цифрового профиля предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика", за реализацию которого отвечают ЦБ, Минкомсвязь и "Ростелеком". Согласно паспорту федеральной программы "Цифровое госуправление", к 2024 году должна быть создана платформа идентификации, включая биометрию, облачную квалифицированную электронную подпись, а также цифровые профили граждан и юридических лиц. Всего на это из федерального бюджета будет выделено 4,526 млрд руб.