Верховный суд установил границы деятельности коллекторов

13 ноября. FINMARKET.RU - Долги граждан по банковским кредитам можно передавать коллекторским фирмам только в одном-единственном случае - если такая возможность записана в договоре банка с гражданином. Такой вывод, пишет "Российская газета", сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, пересмотрев итоги спора клиентки банка и коллекторов, которые купили ее долг.

Эта история началась в Новосибирске с иска в районный суд клиентки одного местного банка к некоему коллекторскому агентству с пафосным названием. Предшествовала иску вот такая история. Гражданка получила в небольшом банке кредитную карту на 35 000 рублей. Ставка составила 25 процентов годовых. Спустя какое -то время у гражданки оказались личные проблемы, и она несколько раз задерживала платежи. С банком, в котором она взяла кредит, в этот период тоже возникли проблемы. После нескольких реорганизаций он вошел в структуру крупного банка, который и переуступил долг коллекторам. Поставить в известность клиентку банка о том, что право взыскания по ее долгу перешло к другим лицам, никто не посчитал нужным - ни в прежнем банке, ни в новом. А, получив ее долг, тут же отправились в суд.

Проиграв все местные суды (в иске женщина указала, что ее о переуступке долга не предупредили.), гражданка дошла до Верховного суда с просьбой отменить решения местных судов. И к ее доводам прислушались.

Верховный суд заявил главное: запрет в кредитном договоре на передачу долга не нужен, напротив, возможность передачи долга гражданина должна быть согласована банком и клиентом и обязательно предусмотрена в договоре.

Делая такое заявление, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ сослалась на п. 51 постановления пленума N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". В этом решении пленума сказано, что, если речь идет об уступке прав требования по кредитным договорам с физлицами, суду надо руководствоваться Законом "О защите прав потребителей". Этот закон не предусматривает право кредитной организации передавать долг физлица "лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности", то есть коллекторам. Исключение возможно, только если разрешение на переуступку долга согласовано сторонами заранее и записано в договоре, пишет "РГ"..