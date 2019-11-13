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13 ноября 2019 года 09:48
Пособия по "больничному и "детские" - сколько прибавят в 2020 году
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Донат Сорокин/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет в следующем году до 2301,36 рубля в день. В этом году оно составляло 2150,68 рубля., пишет "Российская газета", сссылаясь на информацию, озвученную в Фонде социального страхования (ФСС). Таким образом, максимальный больничный в месяц составит в 2020 году чуть больше 69 тысяч рублей. Станут больше и "детские" пособия. Так максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322 190 рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 27 984 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года будет составлять 17 479 рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, - 655 рублей. Ранее в ведомстве напоминали, что с этого года в стране реализуется нацпроект "Демография", составной частью которого является федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". В следующем году в федеральном бюджете предусматривается 527,9 миллиарда рублей на его реализацию, что на 24,3 процента больше, чем в этом году. Как сообщалось ранее, правительство РФ в рамках реализации национального проекта "Демография" планирует к 2024 году увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,6 до 1,7 рождений на одну женщину. Нацпроект предлагает целый комплекс мероприятий, который должен обеспечить выполнение этого показателя. Это прямая и косвенная поддержка семей с детьми, в том числе ввод в строй новых мест в ясельных группах, выплата пособий по рождению первого ребенка и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам.
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