Бизнес ожидает скачка цен от внедрения новых условий утилизации упаковки

13 ноября. FINMARKET.RU - Концепция расширенной ответственности производителя (РОП), подготовленная Минприроды, нуждается в серьезной доработке. Об этом, как сообщают "Известия", говорится в письме на имя президента России, подписанном ведущими торговыми ассоциациями страны. По мнению подписантов, введение пятилетнего моратория на самостоятельную утилизацию упаковки ввозимых товаров и увеличение размера утилизационного сбора, которым предлагается обложить 100% производимых и импортируемых товаров, приведет к скачку цен. Кроме того, бизнес потеряет инвестиции в уже созданную инфраструктуру сбора и утилизации мусора, в том числе — раздельного. В Минприроды "Известиям" заявили, что не видят рисков для бизнеса. Однако эксперты считают, что нововведение в итоге может серьезно увеличить нагрузку на предпринимателей.

В число основных принципов концепции совершенствования института РОП, на которой настаивает Минприроды, вошли пятилетний мораторий для импортеров на самостоятельную утилизацию упаковки, объединение утилизационного и экологического сборов, а также создание фонда РОП, в который будут поступать собранные средства. Предполагается, что в дальнейшем именно эта структура будет распределять деньги между компаниями, осуществляющими утилизацию и переработку упаковки.

В министерстве подчеркивают, что в документе сохраняется возможность исполнения РОП непосредственно производителем (самостоятельная утилизация), а также путем уплаты экологического сбора.

"Минприроды России не видит рисков для производителей, инвестировавших в организацию собственных объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования таких товаров, поскольку в концепции предусматриваются меры экономического стимулирования развития самостоятельной утилизации посредством использования средств экологического сбора путем его расходования исключительно на утилизацию товаров тех групп, за которые этот сбор был уплачен", — пояснили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

Министерство рассчитывает внести необходимые изменения в законодательство за 2020 год, а с 2021 года начать мониторить результаты и корректировать работу новой системы.