.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям
Объем недорасходованных средств бюджета в 2019 г. оценивается в 200-300 млрд руб., влияние этого на инфляцию небольшое - Минфин
13 ноября 2019 года 09:17
Бизнес ожидает скачка цен от внедрения новых условий утилизации упаковки
|0
Станислав Красильников/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Концепция расширенной ответственности производителя (РОП), подготовленная Минприроды, нуждается в серьезной доработке. Об этом, как сообщают "Известия", говорится в письме на имя президента России, подписанном ведущими торговыми ассоциациями страны. По мнению подписантов, введение пятилетнего моратория на самостоятельную утилизацию упаковки ввозимых товаров и увеличение размера утилизационного сбора, которым предлагается обложить 100% производимых и импортируемых товаров, приведет к скачку цен. Кроме того, бизнес потеряет инвестиции в уже созданную инфраструктуру сбора и утилизации мусора, в том числе — раздельного. В Минприроды "Известиям" заявили, что не видят рисков для бизнеса. Однако эксперты считают, что нововведение в итоге может серьезно увеличить нагрузку на предпринимателей. В число основных принципов концепции совершенствования института РОП, на которой настаивает Минприроды, вошли пятилетний мораторий для импортеров на самостоятельную утилизацию упаковки, объединение утилизационного и экологического сборов, а также создание фонда РОП, в который будут поступать собранные средства. Предполагается, что в дальнейшем именно эта структура будет распределять деньги между компаниями, осуществляющими утилизацию и переработку упаковки. В министерстве подчеркивают, что в документе сохраняется возможность исполнения РОП непосредственно производителем (самостоятельная утилизация), а также путем уплаты экологического сбора. "Минприроды России не видит рисков для производителей, инвестировавших в организацию собственных объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования таких товаров, поскольку в концепции предусматриваются меры экономического стимулирования развития самостоятельной утилизации посредством использования средств экологического сбора путем его расходования исключительно на утилизацию товаров тех групп, за которые этот сбор был уплачен", — пояснили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Министерство рассчитывает внести необходимые изменения в законодательство за 2020 год, а с 2021 года начать мониторить результаты и корректировать работу новой системы.
.
Ключевые слова: РФ, упаковка, утилизация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.