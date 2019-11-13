Россияне осознали необходимость самостоятельных накоплений на пенсию

13 ноября. FINMARKET.RU - Россияне предпенсионного возраста резко снижают расходы на отдых и развлечения, но наращивают объем накоплений. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследование негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.

Так, более половины людей моложе 40 лет регулярно посещает рестораны, бары и кафе. Люди старше начинают постепенно сокращать расходы на досуг. Среди тех, кому сейчас 50–55 лет, таких чуть больше четверти, а среди 55–60-летних — только 19,8%. Траты на отдых — кино, концерты и развлекательные мероприятия — закладывает в бюджет почти треть молодых россиян, в то время как в 50–55 лет и 55–60 лет это позволяют себе только 11,9% и 9% граждан.

Расходы на туризм и путешествия после 50 лет сокращаются как минимум вдвое, а после 64 — в десять раз. Так, по данным НПФ Сбербанка, регулярно отправляется в поездки 30% людей до 40 лет, а к 64 годам устроить себе путешествовать могут только 6,7%.

В возрастной категории от 50 до 55 лет регулярные затраты на одежду и обувь зафиксированы у пятой части россиян, от 55 до 60 лет — у 16,4%, а от 60–64 лет — у 12,4%. При этом среди молодых одежду и обувь постоянно покупает почти треть.

Сэкономленные на отказе от развлечений деньги россияне сберегают, уверены авторы исследования. Готовясь к окончанию трудовой деятельности, граждане увеличивают объем накоплений, проявляя интерес не только к банковским вкладам, но и к инвестиционным инструментам, заявил "Известиям" генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Только 13% людей моложе 40 лет имеют срочные банковские вклады, а с возрастом этот процент повышается: среди 50–55-летних их уже 28,7%, среди 55–60-летних — 29%. Это означает, что россияне осознали необходимость самостоятельных пенсионных накоплений, полагают авторы документа.

Пенсионеры в возрасте 64 лет и старше еще сильнее урезают расходы по всем статьям, следует из материалов исследования. Так, на развлечения и отдых регулярно тратят только 2,9% из них, а на туризм — 3%. Затраты на одежду и обувь закладывают в бюджет 5,2% пожилых людей, на рестораны, бары и кафе — 6,6%. При этом срочные вклады есть только у 0,6% граждан из этой категории.

Прожить на одну пенсию сложно, поэтому, выходя на заслуженный отдых, люди начинают "проедать" сбережения, объяснил директор Института стратегического анализа Grand Thornton Игорь Николаев. Однако накоплений хватает только на самое необходимое: этим обусловлено резкое сокращение трат на отдых, рестораны и туризм в категории 64+, отметил эксперт.

Чтобы не приходилось в предпенсионном возрасте урезать расходы, стоит начинать копить раньше: делая небольшие, в 2–4% от зарплаты, взносы на индивидуальный пенсионный счет с 35 лет. Таким образом можно будет полностью сохранить свой уровень дохода после выхода на пенсию, отметил Александр Зарецкий.