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13 ноября 2019 года 08:20
Интернет вещей - разочаровывающий рост
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EPA/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Интернету вещей в прошлом году предрекали отличное будущее: аналитики консалтинговой компании AC&M-Consulting прогнозировали, что в сегменте к концу 2019 г. будет использоваться 20 млн сим-карт, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с копией отчета. Более того, позже компания дала более радужный прогноз, согласно которому в 2019 г. интернет вещей будет использовать 23,5 млн сим-карт. Но действительность оказалась разочаровывающей: к концу 2-го квартала 2019 г. (более свежих данных пока нет) сим-карт задействовано только 18,6 млн. Аналитики AC&M-Consulting объясняют недостачу финансовыми проблемами у основных потребителей умных устройств – малого и среднего бизнеса, а также дефицитом идей и приложений в интернете вещей. Экстраполяция роста, наблюдавшегося в интернете вещей в 2015–2018 гг., позволяла надеяться, что число сим-карт продолжит расти на 25–30% в 2019 г., а выручка операторов в этом сегменте увеличится на 20–25%, говорится в исследовании AC&M-Consulting. По данным исследования AC&M-Consulting, среднегодовой рост рынка – 12,5%, лидеры рынка ("Мегафон" и МТС) увеличивают число беспроводных устройств в сети на 15% в год. Всего, по нынешнем прогнозам аналитиков, на конец 2019 г. в России будет насчитываться 19,5 млн умных устройств. Новые цифры AC&M-Consulting близки к правде, говорит директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, возможно, средний рост рынка будет даже меньше – около 10%, пишут "Ведомости". Неоправдавшиеся прогнозы связаны с экономикой – у b2b-сегмента недостаточно средств, объясняет он: чтобы повысить эффективность бизнеса, нужно сначала понести затраты, сейчас это по силам не каждой компании.
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