Кабмин просят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст

12 ноября. FINMARKET.RU - Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежнийвыхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщают "Известия". Как он пояснил изданию, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы. Речь идет об 1,2 млн человек, для которых ежегодно необходимо будет выделять около 16,2 млрд рублей, уточнил Харитонов.

Как считает депутат, это небольшие деньги в масштабах страны. В числе причин появления инициативы депутат называет низкий по сравнению со среднероссийским уровень заработной платы, невысокую покупательную способность населения и маленькую продолжительность жизни в округе.

"Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы, - считает Харитонов.

Вопрос пересмотра пенсионного возраста для жителей ДФО станет основным на парламентских слушаниях "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики", которые пройдут в нижней палате 14 ноября, сообщил "Известиям" Николай Харитонов.