Власти могут квотировать долю российской продукции в общем объеме госзаказов

12 ноября. FINMARKET.RU - Белый дом продолжает обсуждать возможные меры протекционизма для российских производителей — письмо в ФАС, Минфин, Минэкономики и Минпромторг с просьбой разработать меры для их поддержки разослал вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает "Коммерсант". К письму приложены предложения о квотировании закупок российских товаров, инициированные "оборонным" департаментом Белого дома. Вчера эти и другие возможные меры обсуждались на совещании у президента Владимира Путина. По данным “Ъ”, договориться о конкретных решениях участники не смогли. Теперь предстоит обсуждение у премьер-министра Дмитрия Медведева. Вчера же президент попросил представить "четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов".

В качестве системной проблемы авторы письма указывают на отсутствие в законе обязанности заказчиков учитывать интересы российских производителей и предлагают закрепить в законе принцип "покупай российское". Одновременно предлагается установить обязательную долю российских товаров в госзакупках, используя для этого разработанный Белым домом перечень товаров. Другое предложение посвящено введению "подперечня" товаров с "абсолютным преимуществом" при закупках.