12 ноября. FINMARKET.RU - Неизрасходованные деньги бюджета утроились за три года, сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. Ежегодно сумма росла - с 220 млрд руб. в 2016 г. до уже 778 млрд в 2018 г. В 2019 г. сумма может оказаться еще больше - около 1 трлн руб., уточнил представитель Счетной палаты.

Всего в 2019 г. федеральныйдолжен потратить18,3 трлн руб. (16,8% ВВП), а его профицит - составить 1,9 трлн руб. Но за первые девять месяцев 2019 г. было израсходовано лишь 62,9% от годового плана, указала Счетная палата в отчете об исполнении бюджета. Это самый низкий показатель с 2010 г. (данные за более ранние периоды она не приводит), пишут "Ведомости".

За октябрь ситуация не улучшилась. В течение последних двух месяцев нужно потратить 29,7% бюджета, сообщила Изотова. Это на 971,8 млрд руб. больше, чем пришлось на те же два месяца 2018 г. "Мы видим риски, что часть [расходов] не будет исполнена", - предупредила Изотова.

Сложно прогнозировать остаток на конец года, так как последние месяцы традиционно идет ударное освоение средств, замечает директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров. Но, скорее всего, сумма будет значительная, согласен он.

Еще медленнее, чем в среднем по бюджету, тратятся деньги на национальные проекты. По расходам их исполнение за девять месяцев - 52,1% от годового плана. Хуже всего деньги тратят исполнители нацпроектов "Экология" (22% за январь - сентябрь) и "Цифровая экономика" (12%).

В регионах мало чиновников, работавших в проектных командах, объяснял низкое исполнение нацпроекта "Экология" министр природы Дмитрий Кобылкин в интервью "Ведомостям". Предстоит перестроить систему управления и сформировать рынок, убрать с торгов компании, у которых "только ручка в кармане", говорил он.

Меньше всех потратило Минкомсвязи - 16,1% выделенных ему на год денег за январь - сентябрь 2019 г., пришла к выводу Счетная палата. Минкомсвязи должно было заплатить за сеть беспроводной связи для социально значимых объектов, подключение к интернету образовательных учреждений, распространение ключевых цифровых сервисов, а также поддержать деньгами отечественные IT-решения и компании. Из шести проектов министерство не направило деньги ни на один, свидетельствуют данные аудитора.

Национальные цели, ради которых создали нацпроекты, также могут не выполниться. Околонулевой рост доходов не позволит продвинуться в борьбе с бедностью, заметила Изотова. В первой половине года доходы 13,5% населения были ниже прожиточного минимума. Правительство ставило цель в этом году вывести из бедности 1,5%. Без дополнительных мер соцподдержки или необъяснимого резкого роста доходов населения в IV квартале это малореалистично, сказала Изотова.