На черном рынке появилась данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ

12 ноября. FINMARKET.RU - В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков, состоящая из 5 тыс. строк. Сообщение о продаже базы данных вкладчиков ВТБ появилось на специализированном форуме вечером 7 ноября. Из текста следует, что актуальность информации датируется концом 2019 года. В базе содержится 5 тыс. строк, 3 тыс. из которых можно купить "из первых рук", а еще 2 тыс. - "из вторых" (то есть человек, опубликовавший объявление, - не первый владелец), сообщил "Известиям" продавец. Он уточнил, что первичную информацию предлагает по 10 рублей за строчку, а вторичную - по 6.

В распоряжении "Известий" оказался тестовый фрагмент базы данных. В нем содержится персональная информация о 21 вкладчике: его ФИО, домашний адрес и индекс, номер телефона (в некоторых записях - мобильный и домашний) и сумма вклада, которая начинается от 1 млн рублей. В нескольких строчках также содержится электронная почта клиента.

"Известия" проверили 10 записей через мобильное приложение банка, где при переводе средств можно увидеть имя и первую букву фамилии. Оказалось, что номера телефонов действительно привязаны к счетам ВТБ, а доступные персональные данные совпадают с указанными в таблице.

ВТБ заявил, что провел расследование в связи с появлением этой информации. "Было выяснено, что эти сведения были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", - сообщили "Интерфаксу" в банке.

ВТБ также отметил, что в банке существуют разграничения прав доступа к информации, для чего "на регулярной основе осуществляется жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными".

На прошлой неделе стало известно об утечке данных клиентов Альфа-банка. РБК сообщило о появлении в продаже в интернете данных примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования". Сам банк позднее подтвердил компрометацию только по 15 клиентам.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке данных 60 млн россиян. Сбербанк тогда заявил, что не подтверждает эту информацию и считает ее некорректной. Изначально банк сообщил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс.

ЦБ РФ видит проблему утечек персональных данных потребителей банковских услуг и будет усиливать надзор, но виноваты в них не только банки, но и операторы платежных систем, коллекторы и т.д., поэтому для борьбы с этими рисками нужен комплексный подход, заявила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина.