Собственники квартир получат равноценное возмещение при сносе дома

11 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам квартир равноценное возмещение при сносе дома. Чиновники в случае принятия закона не смогут пользоваться уловкой - не регистрировать земельный участок под многоэтажкой, чтобы сократить сумму возмещения гражданам, пишет "Российская газета"

Как объясняла внесение законопроекта глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, при сносе дома собственнику жилья в ряде случаев предлагают выкупную цену, на которую можно купить разве что комнату в коммуналке. Проблемы, по ее словам, возникают, например, если участок под домом не поставлен на кадастровый учет, так как основная стоимость - это как раз земельный участок.

Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет сведений об участке, то при изъятии многоквартирного дома для государственных или муниципальных нужд, жители просто не получают возмещение за эту землю.

Таким образом, принимать решения об изъятии земли до изменения реестра будет запрещено.

"Эта норма позволит снизить число споров о размере возмещения, и обеспечить гарантированное Конституцией право собственников изымаемых помещений в многоквартирных домах на получение равноценного возмещение", - подчеркнул один из авторов законопроекта руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Другой автор документа - глава "Справедливой России" Сергей Миронов уверен, что благодаря принятию закона чиновники больше не смогут использовать распространенную уловку ради занижения суммы возмещения.

Если законопроект будет принят, граждане смогут получать достойныене только за свои квартиры, но и за землю, которая также принадлежит им, подчеркнул лидер фракции.