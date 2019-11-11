Россияне отказываются от овощей в пользу круп

11 ноября. FINMARKET.RU - В России рост цен на свежиевынуждает покупателей отказываться от этой продукции. Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет.

За период с июля 2018 по июнь 2019 годароссиянами свежих овощей и картофеля снизилось на 4,8% в годовом выражении. Об этом говорится в исследовании GfK, пишет "Коммерсант" . В частности, продажи томатов в натуральном выражении сократились на 3,1%, в деньгах - на 2,7%. Потребление огурцов снизилось на 1,4% в натуральном и выросло на 0,1% в денежном выражении. По данным GfK, на эти категории пришлось 44,5% рынка, годовой оборот которого в компании оценили в 334,4 млрд руб.

Продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8%, репчатого лука - на 3,2%, сладкого перца - на 6,9%, капусты - на 12,3% год к году. В денежном выражении потребление картофеля и перца сократилось на 2,8% и 1,6%, продажи лука и капусты росли на 12,5% и 6,3% соответственно. В GfK уточнили, что это самые актуальные данные по категории на данный момент.

Тенденцию в GfK связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи. Как подсчитали в компании, с докризисного 2014 года продукция в среднем подорожала на 22% - до 56 руб. за 1 кг. Средняя стоимость томатов на конец периода достигла 98 руб. за 1 кг, огурцов - 91 руб. за 1 кг. В результате покупатели переключаются, в частности на крупы.

Это косвенно подтверждается данными Nielsen. По подсчетам компании, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 - июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах - на 9,1%.

Между тем производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт.