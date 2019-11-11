Банки продолжают наращивать объемы кредитования

11 ноября. FINMARKET.RU - Все сегменты рынка розничного кредитования удержали тренд на увеличение объемов выдач займов, а их темпы остались на прежнем уровне, несмотря на ужесточение регулирования со стороны Центробанка, сообщил "Известиям" глава бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. Он отметил: предварительные данные за октябрь показывают, что новых потребительских займов выдали на ту же сумму, что и в сентябре, - 285-290 млрд рублей, что подтверждает сохранение тренда на общий рост кредитования. Уровень одобрения остался в прежнем диапазоне - 45-46%, добавил он.

С 1 октября вступили в силу требования Банка России по обязательному расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Он исчисляется как сумма ежемесячных платежей по всем займам, разделенная на доход за месяц. Если соотношение больше 50%, то банк обязан доначислить повышенные резервы по таким кредитам. Например, если зарплата клиента составляет 30 тыс., а по всем кредитам он выплачивает больше 15 тыс. в месяц, то банк должен дополнительно обеспечивать капиталом этот займ. Новая норма делает невыгодной выдачу ссуд заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. И предполагалось, что с введением ПДН темпы кредитования упадут.

из топ-30 подтвердили "Известиям", что рынок необеспеченного кредитования продолжил расти в октябре. Более того, несмотря на ужесточение регулирования, крупнейшие кредитные организации не увеличили уровень отказов по выдаче ссуд на прежнем уровне.

Некоторые крупные банки преимущественно кредитовали своих зарплатных клиентов, рассказал директор департамента продуктов банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев. Кредитная организация знает источники и объемы их доходов, а также видит и анализирует все изменения по ним. Росбанк в то же время работает над расширением возможности для получения более крупных ссуд при документально подтвержденном доходе даже для незарплатных клиентов, отметила заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга кредитной организации Лидия Каширина.

В Центробанке "Известиям" сообщили, что в настоящее время давать оценки внедрению ПДН преждевременно.

В целом прирост потребительского кредитования составит около 20% по итогам 2019 года, а общий долг приблизится к 18 трлн рублей, считает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. В 2020 году в ВТБ ожидают, что прирост кредитного портфеля физлиц резко замедлится: он составит не больше 12%, тогда как сейчас находится на уровне около 24%, добавил Печатников. Таким образом, введение ПДН не окажет существенного влияния на рынок в оставшиеся два месяца, считает он. По словам банкира, основным драйвером роста будет ипотека: ее портфель увеличится примерно на 15%.

В следующем году ожидается замедление темпов роста потребительского кредитования до уровней 12-17%, оценил для "Известий" главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Другой диапазон приводит Frank RG - 10-15%.