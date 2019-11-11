Минфин хочет снять валютный барьер на пути экспортеров

11 ноября. FINMARKET.RU - Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения - невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Законопроект действительно подготовлен, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки в марте распорядился премьер Дмитрий Медведев, в начале октября его первый заместитель и министр финансов Антон Силуанов поручил проработать возможность отмены и ст. 193.1 УК.

Нарушения, предусмотренные этими статьями кодекса, - лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов, говорится в пояснительной записке к проекту. Потому Минфин хочет дополнить статьи УК, наказывающие за легализацию (ст. 174 и 174.1), новым квалифицирующим признаком - переводы нерезидентам по подложным документам. Максимальное лишение свободы за такой способ легализации составит пять лет против 10, предусмотренных ст. 193.1. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предложено отменить вовсе.

Пока законопроект в правительстве не обсуждали, указывает Моисеев. Против отмены по-прежнему выступают некоторые ведомства и ЦБ, продолжает он, часть их аргументов объективна, поэтому Минфин попросил правительство начать официальное обсуждение вопроса.

Законопроект, касающийся уголовной ответственности за валютные нарушения, подготовил и внес в правительство также Минюст, рассказывает его представитель: он отменяет только ст. 193, также превращая невозврат валютной выручки в квалифицирующий признак других преступлений, например мошенничества и легализации. Конкретных решений об ослаблении уголовной ответственности за нарушения валютного контроля пока нет, говорит представитель Минфина.

При новом подходе для привлечения к ответственности правоохранительным органам придется сперва установить признаки легализации, а вывод валюты за рубеж становится лишь способом, говорит партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Виктория Бурковская. Сокращение срока лишения свободы до пяти лет сократит и срок давности, суд чаще будет ограничиваться штрафом, почти невозможно будет взять человека под стражу на время следствия, продолжает она. Система валютного контроля устарела лет на 10-15 и обременяет экспортеров, указывает старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина: если предприниматель не получил валютную выручку, то он и без того пострадал, а государство его дополнительно наказывает.

Законопроект Минфина в случае его принятия будет иметь обратную силу, объясняет управляющий партнер юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев: все дела по этим статьям будут прекращены.

Риск намеренного использования силовиками валютных статей, для того чтобы кошмарить бизнес, незначительный, замечает Курмаев, поэтому дел немного. Но риски оказаться под следствием велики, говорит руководитель Центра ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.