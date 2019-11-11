В 2020 году сотовая связь может подорожать на 10%

11 ноября. FINMARKET.RU - В 2020 году сотоваяможет подорожать минимум на 10%, подсчитали опрошенные "Известиями" аналитики. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост –– 15–25%. Точный прогноз появится к концу ноября, отметил руководитель проекта Сергей Половников.

Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу 3-го квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетует 74% респондентов. 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов). В течение девяти месяцев 2019 года своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует сделать это до конца года, говорится в исследовании.сменили 18% опрошенных пользователей.

Денис Кусков объясняет происходящее подорожанием услуг сотовых компаний. Его, в частности, спровоцировал отказ от внутреннего роуминга: операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы, говорит он. Еще в прошлом году предписание не увеличивать стоимость услуг для абонентов, находящихся в другом регионе, дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). А с июня этого года вступил в силу закон, закрепляющий эту норму. Кусков также указывает на рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов. При этом растут скорости доступа, а значит, увеличиваются расходы на мобильный интернет, считает эксперт. По его словам, с одной стороны, идет повышение стоимости архивных тарифов, а с другой –– связисты выводят на рынок более дорогие продукты с большим объемом включенного интернета и зачастую контент-сервисами.

Рост расходов абонентов на 10–15% –– реальность, согласен Сергей Половников. Эта тенденция имеет две составляющие — повышение тарифов, а также увеличение объемов потребления услуг, объясняет он. Вклад роста тарифов он оценивает в 30–40%. "Есть несколько путей повышения. Например, вводится абонентская плата там, где ее раньше не было. Условия пакетного тарифа меняются таким образом, что сокращается количество включенных минут (себестоимость голосовой связи для операторов выше) и растет число включенных гигабайтов –– весь пакет при этом дорожает. Платными становятся звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными", — перечисляет эксперт.

Подорожание коснулось в первую очередь архивных тарифов, которыми абоненты пользовались зачастую несколько лет, –– оно составило в среднем более 30%, подсчитал Половников. По его словам, тарифы будут расти и дальше. На ценовой политике операторов сказываются внешние обстоятельства. Помимо отмены внутреннего роуминга это расходы, связанные с реализацией требований антитеррористического пакета законов (т.н. "закон Яровой"), рост курса доллара.