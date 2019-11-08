Минтруд совершенствует законодательство о НПФ

8 ноября. FINMARKET.RU -помимо отмены агентских продаж перевода пенсионных накоплений граждан решил ограничить и возможность дистанционной подачи заявлений на смену пенсионного фонда. Министерство подготовило новыек закону "О негосударственных пенсионных фондах", касающиеся переводов пенсионных накоплений, следует из опубликованного на этой неделе текста документа.

Помимо запрета для фондов "привлекать посредников (агентов) в целях заключения договоров об ОПС" в новом проекте появилась норма, согласно которой застрахованное лицо может подать в Пенсионный фонд России (ПФР) уведомление о запрете рассмотрения его заявления о переводе пенсионных накоплений к другому страховщику, если оно не было подано гражданином при личном визите в отделение ПФР. Данная норма была внесена в законопроект по инициативе Ассоциации(АНПФ), следует из письма Минтруда этому СРО, пишет "Коммерсант" . В АНПФ подтвердили, что посылали в министерство соответствующее предложение в августе.

Согласно представленному Минтрудом документу, гражданин может через ЕПГУ или лично в отделении ПФР подать уведомление на запрет рассмотрения заявления о переходе, если оно не будет подано им лично. В таком случае ПФР информирует застрахованное лицо о внесении его в соответствующий реестр. Впрочем, гражданин может изменить свое решение и отозвать уведомление.

В ЦБ осведомлены о предложении Минтруда, однако "официальная позиция по нему еще не сформирована", отметил представитель регулятора.

"Данная инициатива является одной из целого ряда мер по изменению сложившейся ситуации с досрочными переходами застрахованных лиц, потерями ими инвестиционного дохода и недобросовестной деятельности агентов",- заявил президент АНПФ Сергей Беляков.