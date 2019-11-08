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08 ноября 2019 года 10:15
Минтруд совершенствует законодательство о НПФ
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Сергей Фадеичев/ТАСС
8 ноября. FINMARKET.RU - Минтруд помимо отмены агентских продаж перевода пенсионных накоплений граждан решил ограничить и возможность дистанционной подачи заявлений на смену пенсионного фонда. Министерство подготовило новые поправки к закону "О негосударственных пенсионных фондах", касающиеся переводов пенсионных накоплений, следует из опубликованного на этой неделе текста документа. Помимо запрета для фондов "привлекать посредников (агентов) в целях заключения договоров об ОПС" в новом проекте появилась норма, согласно которой застрахованное лицо может подать в Пенсионный фонд России (ПФР) уведомление о запрете рассмотрения его заявления о переводе пенсионных накоплений к другому страховщику, если оно не было подано гражданином при личном визите в отделение ПФР. Данная норма была внесена в законопроект по инициативе Ассоциации НПФ (АНПФ), следует из письма Минтруда этому СРО, пишет "Коммерсант". В АНПФ подтвердили, что посылали в министерство соответствующее предложение в августе. Согласно представленному Минтрудом документу, гражданин может через ЕПГУ или лично в отделении ПФР подать уведомление на запрет рассмотрения заявления о переходе, если оно не будет подано им лично. В таком случае ПФР информирует застрахованное лицо о внесении его в соответствующий реестр. Впрочем, гражданин может изменить свое решение и отозвать уведомление. В ЦБ осведомлены о предложении Минтруда, однако "официальная позиция по нему еще не сформирована", отметил представитель регулятора. "Данная инициатива является одной из целого ряда мер по изменению сложившейся ситуации с досрочными переходами застрахованных лиц, потерями ими инвестиционного дохода и недобросовестной деятельности агентов",- заявил президент АНПФ Сергей Беляков.
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