За покупку украденных персональных данных будут штрафовать

8 ноября. FINMARKET.RU - В России могут появиться штрафы за покупку и последующее использование украденных персональных данных. Для этого готовятся поправки в Кодексоб административных правонарушениях, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на международной конференции в Москве. Весной проект планируется вынести на общественное обсуждение, уточнил он, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Наша позиция: виноват не только тот, кто украл и продает, но и тот, кто, зная, что они похищены, приобретает их на черном рынке и потом сознательно использует", - сказал Жаров, которого цитирует "РГ. - Надеемся, что наша инициатива по доработке КоАП будет поддержана".

Регулируя эту сферу, важно обеспечить защиту прав граждан, не забывая при этом и о законных интересах бизнеса, считают в Роскомнадзоре. По мнению ведомства, этого можно добиться, приведя к единому знаменателю требования пользовательских соглашений, отраслевых кодексов и стандартов сбора и обработки персональных данных.

Заботиться о сохранении своих персональных данных должны и сами пользователи. Как заметил представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бодров, именно люди - самая большая уязвимость.

Интернетом в России пользуются свыше 90 миллионов человек. Больше половины из них - взрослые люди. При этом до сих пор очень немногие отдают себе отчет в том, что, публикуя в социальных сетях фотографии недавно купленного дома на Рублевке или снимки об отдыхе с друзьями на рыбалке в Астрахани, они оставляют следы, по которым могут пойти злоумышленники.

Низкий уровень цифровой грамотности проявляется и в том, что граждане забрасывают Роскомнадзор жалобами на незаконные, по их мнению, сбор и обработку персональных данных. По итогам 2019 года число таких обращений, по словам Александра Жарова, может перевалить за 60 тысяч. При этом заявленные нарушения подтверждаются только в одном из 4-5 обращений.

"Это огромная проблема. Уровень понимания рисков в Сети, оценки этих рисков и происходящего с личными данными достаточно низок", - отметил Жаров.