Биометрию внедрят в банкоматы и спортклубы

8 ноября. FINMARKET.RU - Российские компании активно расширяют возможности использования системы распознавания лиц:встраивается в банкоматы и уже тестируется для прохода в фитнес-клубы, пишут "Известия", ссылаясь на сточники в "Ростелекоме" и в фирме NtechLab — партнере "Ростеха". Единая биометрическая система (ЕБС) постепенно заполняется слепками, значит, спрос на инновационные АТМ появится, считают в крупнейших банках. В ассоциации спортклубов сообщили, что пилотный проект по распознаванию клиентов проходит в пяти фитнес-центрах, но в следующем году их число вырастет до 50. Биометрия уже доказала свою безопасность, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

Оператор ЕБС "Ростелеком" планирует встроить систему распознавания лиц в банкоматы, рассказал "Известиям" директор по цифровой идентичности компании Иван Беров. Он подчеркнул, что пока такие АТМ готовятся к пилоту, который позволит оценить клиентский опыт, а банки смогут проанализировать экономическую модель и возможности по противодействию мошенничеству. Для идентификации в банкомате клиенту не нужно будет иметь при себе ни карту, ни мобильный телефон: камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица, который хранится в ЕБС, пояснил Иван Беров. Это будет первый пример использования для АТМ федеральной, а не локальной базы банка, подчеркнули в "Ростелекоме". Финансовые организации смогут встраивать систему в уже функционирующие банкоматы или закупить новые с такой функцией, отметили в там.

Сервис распознавания лиц начнут массово внедрять с 2020 года и в российских фитнес-клубах: на входе посетителей вместо администраторов будут встречать турникеты с системой распознавания лиц, нейросеть откроет клиенту и шкафчик, пишет газета.

Программное обеспечение для фитнес-клубов разработано технологическим партнером госкорпорации "Ростех" — компанией NtechLab. Система способна распознавать лица людей вне зависимости от освещения и угла обзора, а также частично закрытые аксессуарами лица, подчеркнул гендиректор компании Александр Минин. Он отметил, что сбои возможны не чаще чем один раз на 15 млн определений лица.

Технологию опробовали на пяти клубах, два из которых находятся в Москве, а остальные — в Барнауле и Сургуте. Со следующего года еще 50 фитнес-центров по всей стране оборудуют такой же пропускной системой.