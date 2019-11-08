Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год

8 ноября. FINMARKET.RU - Большинство фирм вувеличилосвоих работников за последний год, говорится в исследовании аудиторскойErnst & Young (EY). Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. Четверть предприятий планирует также увеличение штата. Кроме того, нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей. Рост фонда оплаты труда несущественен и провоцирует социальное неравенство, пишут "Известия", опросившие экспертов.

Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний, следует из результатов исследования EY. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. В общей сложности зарплаты работникам с мая 2018 года по апрель 2019-го подняло 83% опрошенных компаний. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%.

При этом почти все организации планируют повышать оплату труда сотрудников и в следующие 12 месяцев — на 6%, следует из материалов аудиторской компании.

Фонд оплаты труда в опрошенных EY фирмах рос быстрее инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, составила 5,17% в апреле 2019 года. До конца года тенденция должна сохраниться: МЭР ожидает снижения показателя до 3–3,3% в декабре. При этом реальные зарплаты в целом по России также демонстрировали позитивную динамику, увеличившись на 1,3% в первом квартале 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Номинальные начисленные зарплаты за это время выросли на 6,5%.

Увеличение фонда оплаты на 6,4% несущественно, отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина. С прошлого года на рынке труда отмечается умеренно-повышательный тренд, который говорит о стабильной ситуации с зарплатами. При этом усиливается конкуренция за начинающих специалистов: на рынок выходит самое малочисленное поколение, и борьба за них на уровне зарплат и других параметров продолжится в течение еще не одного квартала, отметила эксперт.

Замедление роста мировой экономики и рост рынка информационных технологий не приведут к масштабным увольнениям, обнадёжили в EY. Сокращение персонала планирует только 7% организаций, а увеличить штат собирается 24% опрошенных компаний. Планы по изменению численности коснутся в основном производственного и административно-управленческого персонала, говорится в исследовании.