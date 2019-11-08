СБП хочет упростить оплату онлайн-покупок до одного клика

8 ноября. FINMARKET.RU - Система быстрых платежей (СБП) Центробанка разрабатывает способы, как упростить платежи через нее в интернете. Один из них – возможность оплаты на сайте торговой точки за несколько кликов, вводя минимум данных, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники.

Самый перспективный способ оплаты в интернете – это когда покупатель может совершать платеж, введя лишь номер телефона или иной идентификатор, к которому привязан счет в, и подтвердив списание (например, с помощью кода из sms), рассказал изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Также можно сохранить детали для оплаты в личном кабинете торговой точки, добавляет он. Тогда, единожды авторизовавшись, пользователь сможет совершать последующие покупки буквально в один клик, подчеркивает Соколов. Этот сценарий оплаты сейчас носит название «подписка», хотя речь идет о любых нерегулярных платежах, инициируемых покупателем. "Мы ожидаем этот сервис в середине 2020 г. Крупнейшие онлайн-ритейлеры ждут именно это решение", – заключил Соколов.

Такой вариант платежей через СБП с рабочим названием "подписки" находится в разработке, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК, 100%-ная "дочка" ЦБ, операционно-клиринговый центр СБП). Представить этот сценарий компания планирует в первом полугодии 2020 г. Детали НСПК не раскрыла: варианты еще прорабатываются. Сервис может использоваться как для нерегулярных платежей, так и для подписки в классическом понимании.

Сейчас торговые точки тестируют прием платежей через СБП по QR-коду. Но оплата через СБП в интернете – задача более сложная. Базовых сценариев два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк, перечисляет директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. Второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства, объясняет он.