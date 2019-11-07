В России узаконят семейный бизнес

7 ноября. FINMARKET.RU - В России появляется все больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии. Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги - высоким качеством.

Государство уделяет серьезное внимание увеличению числа занятых в предпринимательстве, но чтобы поддержать развитие семейных компаний, этотнадо узаконить. Законопроект о семейном патенте согласован с ключевыми ведомствами, заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Документ должен избавить предприятия от излишней административной нагрузки, пишет "Российская газета"

Дискуссия о том, как закрепить в законодательстве "семейный бизнес" идет уже давно. В конце прошлого года с этой идеей выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития предложило для семейного бизнеса такие же правила игры, как и для самозанятых: от 4% до 6% налога на доход и освобождение от лишней отчетности.

Легализация такого вида деятельности поможет семьям оформлять документы без бюрократической волокиты, а государству лучше понимать потребности предпринимателей и адаптировать меры госрегулирования, полагает Катырин.

Как констатировал депутат Госдумы Владимир Катенев, пока семейному бизнесу живется трудновато: "Средний срок жизни таких предприятий в России - 4 года, в то время как за рубежом семейные компании существуют сотни лет". Основная проблема - крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.

Другая проблема - сложности с привлечением финансирования. Как показал опрос ТПП, 38% предпринимателей ничего не знают о льготных программах кредитования, а 16% ни разу не обращались за кредитом. При этом, 70% предприятий семейного бизнеса с трудом сводят концы с концами и работают в ноль. Но 66% планируют развиваться в следующем году, а каждый пятый семейный подряд строит планы на ближайшую пятилетку. Лишь каждый десятый намерен завязать с предпринимательством.

Среди других проблем управляющий партнер компании TAXmanager Василий Ваюкин также выделил проблему налогового администрирования.Так, по его словам, бизнес часто оказывается оштрафованным за несоблюдение технических формальностей при подаче налоговых деклараций.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский уверен, что главное, чего надо добиваться в отношении семейного бизнеса - это максимального упрощения его существования в правовом поле и перехода на патенты вместо налогов.