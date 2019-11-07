Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов

7 ноября. FINMARKET.RU -предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, пишут "Известия". Как рассказали изданию в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. Подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, — за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Его положения сейчас обсуждаются на различных площадках.

Сейчас в стране 25 млн кв. м таких домов. По оценкам опрошенных "Известиями" экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся. Однако есть риск, что это будут бесполезные траты — ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.

По данным генерального директора АО "КТБ ЖБ" Артёма Давидюка, средняя стоимость капремонта домов с износом менее 65% составляет около 30 тыс. рублей за 1 кв. м.одного жилого здания обходится примерно в 13,7 млн рублей, добавила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

По данным АРОКР, сейчас взнос на капремонт в среднем по стране составляет около 7,24 рубля в месяц за 1 кв. м.

Цена ремонта зданий с износом более 65% дороже примерно на треть — 40 тыс. рублей за 1 кв. м, сказал Артём Давидюк. А дома с износом свыше 70% требуют не просто капремонта, а реконструкции, стоимость которой может составлять в среднем 100–120 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости от типа здания, его площади, конструкции, возраста, добавил управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. Цена всех работ начинается от 40 млн рублей за дом, отметил он.

Всего по итогам 3-го квартала 2019 года в России насчитывается 54,7 тыс. аварийных домов общей площадью 16 млн кв. м, сообщили в Минстрое. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за 9 месяцев этого года аварийным было признано 2,28 млн кв. м жилья. По данным Росстата, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66–70% относилось более 231 тыс. зданий (82 млн кв. м), с износом свыше 70% — более 101 тыс. (25 млн кв. м). Это в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, формирующий новые механизмы расселения аварийного жилья. Помимо подпрограммы для домов с высокой степенью износа, в числе новелл — конкретизация критериев и порядка признания зданий аварийными и наделение региональных властей правом устанавливать меры дополнительной поддержки для переселенцев. При этом само понятие "ветхое жилье" из законопроекта, разработанного Минстроем, было исключено. Как пояснял вице-премьер Виталий Мутко, было решено не множить юридические понятия — то есть не разделять ветхое и аварийное жилье, тем более что сложно установить критерии первого.