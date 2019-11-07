Цели по устойчивому росту населения страны под угрозой - СП

7 ноября. FINMARKET.RU - Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенныедля реализации национальнойпо обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, отмечается в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Как указывается, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн. человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76 %.

Число родившихся в январе – августе 2019 года составило 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек, или 7,8 %, меньше, чем в январе – августе 2018 года. Число умерших в январе – августе 2019 года составило 1 213,5 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33,7 тыс. человек, или на 2,7 %.

Естественная убыль населения в январе – августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тыс. человек), что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода 2018 года. Естественный прирост был зафиксирован только в 17 субъектах Российской Федерации, тогда как в соответствующем периоде 2018 года – в 20 субъектах. Превышение числа умерших над числом родившихся в 32 субъектах Российской Федерации составило 1,5 – 2,1 раза.

При этом на 1 октября 2019 года расходы на реализацию национального проекта "Демография" исполнены по состоянию на 1 октября 2019 г. на 72,9%, говорится в докладе.

Как сообщалось ранее, правительствов рамках реализации национального проекта "Демография" планирует к 2024 году увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,6 до 1,7 рождений на одну женщину. Нацпроект предлагает целый комплекс мероприятий, который должен обеспечить выполнение этого показателя. Это прямая и косвенная поддержка семей с детьми, в том числе ввод в строй новых мест в ясельных группах, выплата пособий по рождению первого ребенка и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам.