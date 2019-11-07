Судьбу электронных трудовых книжек решит референдум

7 ноября. FINMARKET.RU - В России процесс перехода на электронные трудовые книжки столкнулся с новым препятствием. Вчера комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках, но с существенными дополнениями. Вместо автоматического перевода на электронный кадровый учет работников, в срок до 1 января 2021 года не выразивших желание сохранить бумажную трудовую книжку, трудящихся решено обязать определяться по этому вопросу письменно. Работодатели должны будут официально уведомить об этом сотрудников после 1 июля 2020 года. Позицию каждого трудящегося предполагается зафиксировать в базе данных ПФР, так что в случае смены места работы новый работодатель будет обязан этот выбор учитывать. Изменить свою позицию в пользу электронного учета будет можно, а вот обратного перехода "на бумагу" не предусматривается, пишет "Коммерсант"

По данным источника газеты в одном из профильных ведомств, столь резкий поворот связан с позицией Главного правового управления президента (ГПУ). Там сочли, что автоматический переход существенно изменяет правовое положение работника и может "негативно сказаться на реализации его прав", связанных с документальным подтверждением сведений о трудовой деятельности, например, при назначении пенсии или подтверждении специального стажа.

Универсальность и удобство для работника бумажной книжки очевидны, а автоматический перевод будет "неправомерным" и "ухудшающим правовое положение работника", отмечается в отзыве ГПУ, подписанном главой управления Ларисой Брычевой. Как пояснил источник "Ъ", знакомый с содержанием документа, еще одним поводом для беспокойства юристов президента стали возможные злоупотребления со стороны работодателей в процессе информирования работников.

Как отмечает "Ъ", переход на электронные книжки - не единственная цифровая инициатива, натолкнувшаяся на сопротивление президентского правового управления. По данным другого источника “Ъ”, там решили "не торопиться" и с законопроектом о "регуляторных песочницах", который, как ожидалось, должен был быть со дня на день внесен в Госдуму и на скорейшей подготовке которого настаивал премьер РФ Дмитрий Медведев. Тем временем в Минэкономразвития приступили к сбору предложений по правовым экспериментам для "песочниц". Как пояснил “Ъ” один из разработчиков законопроекта, это может быть сделано, с одной стороны, для того чтобы точнее установить границы применения экспериментальных правовых режимов (в каких сферах и для каких технологий это действительно нужно), а с другой - для подготовки к разработке подзаконных актов, определяющих порядок их установления.