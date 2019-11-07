Минэкономразвития знает, как России подняться в рейтинге Doing Business

7 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ подготовило новую программу упрощения административных процедур, с которыми сталкивается бизнес. В ней министерство предложило и, которые должны помочь России до 2024 г. подняться в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оценивающем условия ведения бизнеса, пишут "Ведомости"

Всего в подготовленном Минэкономразвития плане трансформации делового климата (ТДК) 16 направлений - городское строительство, таможенное регулирование, развитие экспорта, экология и др. С помощью ТДК министерство рассчитывает выполнить и другую президентскую задачу - увеличить к 2024 г. долю инвестиций в экономике до 25%, т. е. примерно на 4 п. п.

В обновленную версию ТДК включены меры по пяти направлениям, которые учитывает Всемирный банк. К включенным в план еще в январе мероприятиям по защите миноритариев и налогообложению министерство добавило цели ускорить регистрацию собственности, подключение к электросетям и получение разрешений на строительство. В этом году 2 последних показателя стали единственными, по которымподнялась в Doing Business: по доступу к электросетям на пять строчек - до 7-го места, а по получению разрешения на строительство - с 48-го до 26-го. По регистрации собственности страна сохранила 12-е место.

По регистрации собственности Россия должна подняться на четыре строчки - до 8-го места. Существенно сократит срок регистрации переход на типовые формы электронных договоров по всем видам сделок с недвижимостью, а также разрешение регистрировать права собственности сразу после ввода объектов в эксплуатацию, передала через представителя руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, необходимый для этого законопроект и несколько актов Минэкономразвития уже подготовило.

Число процедур для получения разрешений на строительство должно уменьшиться с 15 до 13, а время, затрачиваемое на их прохождение, со 194 до 136 дней. Если цель будет достигнута, то затраты на административные процедуры при строительстве небольшого производственного объекта составят 1,1% от его стоимости, сказал представитель Минстроя.

В целях Минэкономразвития - подняться по налогообложению с 50-го на 30-е место в 2024 г., а по защите миноритариев - увеличить индекс с 6,3 в 2019 г. до 6,5-7,5.

В декабре 2020 г. министерство намерено внести в правительство закон, разрешающий непубличным компаниям не проводить обязательного аудита годовой финансовой отчетности по решению общего собрания акционеров. А в марте 2020 г. - доклад с предложениями о возможности проводить общие собрания акционеров в онлайн-формате.

Кроме мер, связанных с Doing Business, Минэкономразвития добавило в ТДК более сотни новых мероприятий для стимулирования роста инвестиций. Большая часть мероприятий касается реформы контроля и надзора, которая уже проводится.

Министерство собирается решить и проблему акционеров, с которыми утрачен контакт. Также министерство предлагает защитить бизнес от необоснованной блокировки банковских счетов.

Между тем, добиваясь роста в Doing Business, чиновники критикуют, отмечая, что процедура сбора информации крайне непрозрачна. Как говорил ранее представитель Минэкономразвития, Всемирный банк учитывает не все улучшения.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, рейтинг не полностью отражает состояние инвестклимата, поскольку оценивает только стандартные процедуры.

Место России в рейтинге активно обсуждается, потому что президент поручил добиться конкретной цели, говорит директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, у ведомств нет другого выхода, кроме как готовить план продвижения страны в Doing Business.