Инфляция в России в октябре составила 0,1%

В октябре потребительские цены в РФ выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в сентябре, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,8%

6 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2019 года потребительские цены выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в сентябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,4%.

В октябре 2018 года была зафиксированав 0,4%, с начала года - 2,9%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,2%, непродовольственные товары - на 0,3%. Цены на услуги снизились на 0,2%.

В годовом выражении инфляция в октябре замедлилась до 3,8% после 4,0% в сентябре.

Инфляция в октябре оказалась слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение потребительских цен на 0,2%. При этом годовая инфляция совпала с ожиданиями.

Годовая инфляция продолжает замедляться быстрее, чем изначально предполагал ЦБ. На этом фоне совет директоров Банка России 25 октября принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - с 7% до 6,5% годовых, понизив значительно прогнозы по инфляции на 2019 год до 3,2-3,7% с 4-4,5% и на 2020 год введя интервал в 3,5-4% вместо целевого индикатора в 4%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2019 год также продолжил снижаться - уже до 3,8% (с 4,0% по опросу месяц назад и 4,1% по опросу два месяца назад), оставшись неизменным на 2020 год - 3,9%.

Как сообщалось, Минэкономразвития в августе радикально понизило прогнозы по инфляции - до 3,8% с 4,3% на 2019 год и сразу до 3% с 4% с 2020 года. При этом министерство отмечает, что есть риски, что инфляция окажется ниже и этих прогнозов.

В 45 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подорожали на 0,2% и более. В наибольшей степени в Республике Дагестан - на 0,7% в связи с ростом цен на продукты питания на 1,1%.

В то же время в Республике Коми, Краснодарском и Хабаровском краях и Тюменской области товары и услуги подешевели на 0,1-0,5%. Основная причина - снижение цен на услуги на 0,8-2,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,1% (с начала года - прирост цен составил 2,7% и 2,4% соответственно).

В октябре цены на крупу гречневую выросли на 7,3%. Подорожание отмечено в 80 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.

Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов, отмечает Росстат. Так, цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы - на 15,1%, апельсины - на 11,6%, бананы - на 5,9%. Одновременно цены на морковь снизились на 9,1%, яблоки - на 8,2%, капусту белокочанную - на 8,0%, картофель - на 7,3%, лук репчатый - на 6,3%, виноград - на 5,5%, свеклу - на 5,1%, лимоны - на 1,9%, груши - на 1,3%.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 0,6-1,1% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), сельдь соленая, консервы мясные для детского питания и рыбные в томатном соусе, творог жирный, сырки творожные, сыры сычужные, национальные сыры и брынза, консервированные натуральные овощи.

Вместе с тем на 2,7% подешевело пшено, на 0,4-1,3% - свинина, мясо кур, рыба живая и охлажденная, пиво зарубежных марок, кофе в организациях быстрого обслуживания.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за октябрь снизились на 0,1%. За январь-октябрь тарифы на ЖКХ выросли на 4,3%. В годовом выражении рост составил 4,4%.

Цены на бензин за прошедший месяц поднялись на 0,1%, за 10 месяцев выросли на 1,9%, за год - также на 1,9%.