.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   "МосБиржа" допустит к торгам валютой мелких частных инвесторов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

06 ноября 2019 года 11:28

"МосБиржа" допустит к торгам валютой мелких частных инвесторов

 0  
Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
6 ноября. FINMARKET.RU - В первой половине 2020 года "Московская биржа" планирует привлечь к торгам валютой мелких частных инвесторов. Торговая площадка собирается предложить им новую услугу, благодаря которой можно будет выставлять на покупку или продажу заявки до $1 тыс. или 1 тыс. евро с расчетами завтра, пишет "Коммерсант".

Как сообщил директор департамента валютного рынка МосБиржи Андрей Скабелин, с парами доллар-рубль и евро-рубль можно будет совершать сделки объемом от 1 цента до 999,99 единицы базовой валюты с расчетами на следующий день.

В целом участники рынка поддерживают стремление биржи либерализовать валютный рынок, но не ждут большой активности из-за предлагаемых тарифов.

Комитет по валютному рынку МосБиржи рекомендовал установить единую ставку оборотной комиссии вне зависимости от выбранного тарифного плана по обоим инструментам - 0,075% от объема сделки в рублях. Минимальная комиссия составит 1 руб. Как уточнил представитель биржи, размер предлагаемых биржевых тарифов сопоставим с действующими тарифами на валютном рынке. "В зависимости от объема сделки по новому инструменту тариф будет составлять от 1 до 50 руб.", - пояснил он.

В то же время предлагаемые тарифы могут стать ограничителем в активной торговле в новом режиме.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  МосБиржа,  валюта,  торги,  частники

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.