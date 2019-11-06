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06 ноября 2019 года 11:28
"МосБиржа" допустит к торгам валютой мелких частных инвесторов
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Артем Геодакян/ТАСС
6 ноября. FINMARKET.RU - В первой половине 2020 года "Московская биржа" планирует привлечь к торгам валютой мелких частных инвесторов. Торговая площадка собирается предложить им новую услугу, благодаря которой можно будет выставлять на покупку или продажу заявки до $1 тыс. или 1 тыс. евро с расчетами завтра, пишет "Коммерсант". Как сообщил директор департамента валютного рынка МосБиржи Андрей Скабелин, с парами доллар-рубль и евро-рубль можно будет совершать сделки объемом от 1 цента до 999,99 единицы базовой валюты с расчетами на следующий день. В целом участники рынка поддерживают стремление биржи либерализовать валютный рынок, но не ждут большой активности из-за предлагаемых тарифов. Комитет по валютному рынку МосБиржи рекомендовал установить единую ставку оборотной комиссии вне зависимости от выбранного тарифного плана по обоим инструментам - 0,075% от объема сделки в рублях. Минимальная комиссия составит 1 руб. Как уточнил представитель биржи, размер предлагаемых биржевых тарифов сопоставим с действующими тарифами на валютном рынке. "В зависимости от объема сделки по новому инструменту тариф будет составлять от 1 до 50 руб.", - пояснил он. В то же время предлагаемые тарифы могут стать ограничителем в активной торговле в новом режиме.
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