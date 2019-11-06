"МосБиржа" допустит к торгам валютой мелких частных инвесторов

6 ноября. FINMARKET.RU - В первой половине 2020 года "Московская биржа" планирует привлечь к торгам валютой мелких частных инвесторов. Торговая площадка собирается предложить им новую услугу, благодаря которой можно будет выставлять на покупку или продажу заявки до $1 тыс. или 1 тыс. евро с расчетами завтра, пишет "Коммерсант"

Как сообщил директор департамента валютного рынка МосБиржи Андрей Скабелин, с парами доллар-рубль и евро-рубль можно будет совершать сделки объемом от 1 цента до 999,99 единицы базовой валюты с расчетами на следующий день.

В целом участники рынка поддерживают стремление биржи либерализовать валютный рынок, но не ждут большой активности из-за предлагаемых тарифов.

Комитет по валютному рынку МосБиржи рекомендовал установить единую ставку оборотной комиссии вне зависимости от выбранного тарифного плана по обоим инструментам - 0,075% от объема сделки в рублях. Минимальная комиссия составит 1 руб. Как уточнил представитель биржи, размер предлагаемых биржевых тарифов сопоставим с действующими тарифами на валютном рынке. "В зависимости от объема сделки по новому инструменту тариф будет составлять от 1 до 50 руб.", - пояснил он.

В то же время предлагаемые тарифы могут стать ограничителем в активной торговле в новом режиме.