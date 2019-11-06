Загрузка отелей Москвы достигла рекордного за десять лет уровня

6 ноября. FINMARKET.RU -отелей в Москве по итогам первых девяти месяцев 2019 года составила 78% - это на 2,1% выше аналогичного значения прошлого года и одновременно самый высокий показатель за десять лет, говорится в исследовании CBRE, пишет "Коммерсант". Самым лучшим месяцем для столичных отельеров стал август, когда заполняемость достигла рекордных 88%. Аналогичные цифры приводят и другие консультанты. Так, по расчетам Cushman & Wakefield, среднегодовая загрузка в Москве за десять месяцев составила 77,9%, увеличившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова связывает тенденцию с ростом турпотока: в прошлом году многие классические туристы отказались от поездки в Москву из-за проведения чемпионата мира по футболу.

Большинство путешественников ограничиваются посещением Москвы и Санкт-Петербурга, где также наблюдается увеличение заполняемости гостиниц. По расчетам CBRE,Петербурга в период первых трех кварталов года были загружены в среднем на 69,5% (на 9% выше, чем за тот же период прошлого года). Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова отмечает, что в июле загрузка выросла на 15,5 процентного пункта, до 85,5%, в августе - на 4 процентных пункта, до 88,4%, сентябрь "тоже прошел лучше, чем годом ранее".

По оценкам Colliers International, показатель RevPar (доходность на номер в сутки) в Москве сократилась для объектов всех классов.

Рост турпотока не единственная причина увеличения качественных показателей гостиниц. Татьяна Белова называет еще одним фактором низкий ввод нового предложения. В этом году на московский рынок было выведено всего два новых брендированных объекта на 223 номера. Ждать резкого увеличения динамики, по мнению консультанта, не стоит из-за низкой девелоперской активности в 2015-2016 годах. Марина Смирнова предполагает, что на этом фоне средняя стоимость номера будет расти. "Загрузка в 80% - практически предел, для ее достижения отельеры практикуют овербукинг, а это риски для менеджмента",- объясняет она.