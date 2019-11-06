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06 ноября 2019 года 09:42
Более половины россиян выступают за перемены в стране
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Валерий Шарифулин/ТАСС
6 ноября. FINMARKET.RU - Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% - таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". За незначительные изменения - 31%, а 8% никаких перемен не нужно. По мнению 53% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы, а на перемены с сохранением существующей системы согласны 34%. Эти цифры не говорят о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство: такие настроения все больше будут прорываться наружу, в том числе и в протестных акциях, говорится в докладе. Среди тех, кто более всех не хочет перемен, россияне стали чаще называть чиновников и бюрократию - 69%, а в 2017 г. было 56%; олигархов и большой бизнес - рост с 52 до 67%, президента Владимира Путина и его окружение - 25% против 15% в 2017 г. Запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы, хотя обеспокоенность ростом цен чуть снизилась, а коррупцией - достигла максимума. И это тоже один из показателей неудовлетворенности властью в целом, полагает соавтор исследования, социолог "Левада-центра" Денис Волков. –: "Пенсионная реформа была воспринята как несправедливая, заплатить [за нее] предложили простым людям, а не олигархам и чиновникам. Это подорвало веру в государство и частично в Путина, хотя все равно государство остается главным действующим лицом". После возвращения в Кремль в 2012 г. Путин взял на себя ответственность за все происходящее, указывает социолог: "И когда рейтинги были высокими, это было незаметно, а когда проблемы стали нарастать, то часть вины люди начали перекладывать на президента". Власть знает о спросе на перемены и что-то будет людям предъявлять - например, обновление кадров или социальные меры вроде национальных проектов, уверен социолог. Запрос на перемены мало во что выльется - это ожидания, которые в основном не имеют отношения к реальности, считает другой соавтор доклада, Андрей Колесников из Московского центра Карнеги: "Люди ждут, что перемены им преподнесут на блюдечке и они не будут платить за них ничего. Они не готовы к изменениям в социальной сфере, кроме получения дополнительного образования". Поэтому запрос на перемены можно назвать популистским, полагает эксперт: все хотят изменений по мановению волшебной палочки.
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АК-54 06.11.2019
Уважаемые друзья! Сегодня только слепой не видит, что после того как будут достигнуты результаты пенсионного геноцида, ребята которым сегодня по 10-15лет. через 10-12 лет разберут эту страну по камешкам. Сегодня МЫ кто помнит войну и СССР, тормозим это уничтожение, по этому нас и уничтожают! Для НИХ главное порвать историческую память населения!
oleg 06.11.2019
импичмент путину
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