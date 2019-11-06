Мошенники освоили новый способ воровства данных из банков

6 ноября. FINMARKET.RU - Новая схема корпоративного фишинга связана с имитацией процесса аттестации сотрудников компании:рассылают письма с предложением пройти оценку знаний и навыков, рассказали "Известиям" в "Лаборатории Касперского". Таким образом у жертвы может сложиться ощущение, что речь идет об обязательной процедуре, которая к тому же способна обернуться денежными бонусами. На якобы HR-портале сотрудника просят авторизоваться, введя логин и пароль от рабочей почты, после чего эти данные отправляются мошеннику, рассказала "Известиям" старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.

Фишинговые письма с поддельными ссылками поступают на адреса сотрудников различных компаний, в том числе в банковской сфере, подчеркнула эксперт. Первое, к чему могут получить доступ мошенники, - это корпоративная переписка. А если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение, отметила Татьяна Щербакова. Она также добавила, что успех и масштаб дальнейших атак с использованием украденной информации зависит от содержимого взломанного ящика. О новом способе фишинга компания по борьбе с киберугрозами узнала от своих клиентов.

В отчете подразделения Цетробанка по кибербезопасности ФинЦЕРТ (есть в распоряжении "Известий") фишинг упоминается первым среди основных факторов, способствовавших успешным атакам нас целью завладеть персональными данными россиян. Часто мошенники эксплуатируют человеческий фактор при рассылке писем сотрудникам банков, подчеркнули аналитики ФинЦЕРТ.

Фишинг - одна из самых серьезных угроз 2019 года, а его сценарии могут быть самыми неожиданными, отметил начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка Алексей Плешков. Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов отметил, что все финансовые организации регулярно сталкиваются с попытками таких атак, при этом мошенники постоянно совершенствуют методы и технологии их реализации.

В банках постоянно проводится обучение и аттестация сотрудников по профильным направлениям работы, рассказали "Известиям" в крупнейших российских кредитных организациях. Поэтому банковские служащие привыкли к такого рода рассылкам. Аттестация проводится дистанционно, а ее регулярность зависит от должности сотрудника, подчеркнули в банках "Открытие" и "Ак Барс". В финансовой сфере "аттестационный" фишинг может быть более эффективным, чем в компаниях из других отраслей.