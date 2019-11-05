Снижение ставки не переломило ситуацию с кредитованием

Совокупное кредитное предложение в экономике остается низким, говорится в мониторинге Минэкономразвития. Начавшееся в июле снижение ключевой ставки пока не изменило тенденцию замедления банковского кредитования

5 ноября. FINMARKET.RU - Совокупное кредитное предложение в экономике остается низким, что предопределяет дезинфляционный тренд в экономике, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина кредитования". Начавшееся в июле снижение ключевой ставки пока не изменило тенденцию замедления банковского кредитования частного сектора, при сохранении текущих уровней ставок совокупный спрос в 2020 году окажется ниже базового варианта прогноза, отмечает ведомство.

"Данные за сентябрь демонстрируют, что совокупное кредитное предложение остается низким (3,5% ВВП за последние 12 месяцев), что предопределяет дезинфляционный тренд в экономике", - отмечают в министерстве.

"Начавшееся в июле снижение ключевой ставки пока не смогло переломить тенденцию к замедлению банковского кредита частному сектору. Расширенный бюджетный сектор вышел на долгосрочные уровни использования кредита, соответствующие бюджетному правилу", - говорится в докладе о невозможности в дальнейшем повлиять на уровень кредитования за счет бюджета из-за ограничений по бюджетному правилу.

По оценке Минэкономразвития, дефицит совокупного спроса в 2019 году превысит 1 трлн руб. "Это окажет негативное влияние на темпы реального роста ВВП (на уровне 0,4-0,5 п.п.) и уровень долговой нагрузки корпоративного сектора", - отмечают в министерстве.

"По оценке Минэкономразвития, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам несет риски более низкого уровня совокупного спроса в экономике в 2020 году относительно базовой версии прогноза", - предупреждают в Минэкономразвития.

Прирост кредитного портфеля частному и государственному сектору за скользящие 12 месяцев составил в сентябре 3,5% ВВП (3,4% ВВП в августе и 3,3% ВВП в июле). Прирост банковского кредита частному сектору замедлился до 3,7% ВВП. В терминах темпов роста к соответствующему периоду предыдущего года вновь наблюдалось замедление – до 8,6% в годовом выражении после 9,9% месяцем ранее.

"Совокупный рост кредитного предложения остается ниже нашей оценки нейтрального диапазона в 5,0-7,0% ВВП", - отмечают в Минэкономразвития.

Замедление роста кредита было главным образом обусловлено динамикой корпоративного портфеля: темп роста (с учетом корпоративных облигаций) снизился до 3,0% в годовом исчислении в сентябре с 5,1% в августе. Темп роста ипотечного кредитования замедлился менее значимо – до 18,1% с 18,9%, потребительского кредитования – снизился до 22,7% с 22,9% месяцем ранее.

В сегменте ипотечного кредитования наблюдаются первые признаки стабилизации, отмечает Минэкономразвития.

"Негативной тенденцией с точки зрения перспектив дальнейшего экономического роста является существенное снижение в структуре кредитного предложения корпоративного кредитного портфеля – с уровня ~1,6 % ВВП в январе–августе 2019 года до 1,0 % ВВП. При этом низкий уровень совокупного спроса в экономике оказывает негативное влияние на уровень кредитоспособности корпоративного сектора, так как приводит, в частности, к снижению темпов роста прибыли компаний и повышенной процентной нагрузке на денежный поток", - говорится в мониторинге ведомства.

Некоторое расширение совокупного кредитного предложения (до 3,5% ВВП с 3,4% ВВП в августе и 3,3% ВВП в июле) связано с динамикой операций государственного сектора.

С коррекцией на операции Банка России на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила баланс федерального бюджета сократился с 0,9% ВВП в августе до 0,4% ВВП в сентябре. С учетом операций Банка России по покупке монетарного золота2 вклад в кредитное предложение стал положительным в объеме 0,2% ВВП. Одновременно наблюдается постепенное сокращение профицита консолидированных бюджетов субъектов.

"В среднесрочной перспективе потенциал использования кредита со стороны государства ограничен бюджетным правилом. Изменение ситуации возможно только на региональном уровне, что может произойти только при значительном пересмотре подходов к межбюджетным отношениям, в частности при расширении дефицита консолидированного бюджета за счет, в том числе, полноценного внедрения инвестиционного налогового вычета и долгового финансирования инфраструктурного развития", - резюмирует Минэкономразвития.