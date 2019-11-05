Пенсионные накопления предложили тратить на жилье

5 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуме предлагают разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие значимые для них нужды, пишут "Известия", ссылаясь на главу рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрия Скриванова. Нововведение коснётся системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП). В Минфине газете пояснили, что готовы обсудить это предложение, отметив, что сейчас в документе использование средств предусматривается только на дорогостоящее лечение. Эксперты считают, что граждане предложению депутатов будут рады, однако есть риск, что, потратив деньги на житейские нужны, люди могут в старости остаться без

"Предлагается сделать так, как это сегодня практикуется, к примеру, при использовании материнского капитала. Предполагается, что люди получат свои накопления в собственность и должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью" , — пояснил парламентарий.

Ключевой смысл всех предложений по развитию негосударственного пенсионного обеспечения как раз и заключается в том, чтобы пенсионные продукты стали более удобными, привлекательными для людей, оказывали им реальную поддержку, заметил Скриванов. Что же касается условий предоставления средств гражданам, то они, как пояснил Дмитрий Скриванов, как раз должны быть обсуждены на ближайшем заседании парламентской рабочей группы.

"В текущей версии законопроекта предусмотрено, что участник ГПП при наличии у него заболевания, которое соответствует перечню социально значимых, может обратиться за получением выплаты по пенсионному продукту в размере фактически произведенных расходов по дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, не превышающем средств ГПП участника", — добавили в пресс-службе ведомства.