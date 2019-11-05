В России создадут единую базу данных по абонентам SIM

5 ноября. FINMARKET.RU - В России создадут единую базу данных по абонентам, которая повзволит банкам проверять идентичность телефонных номеров клиентов, а также отслеживать историю переходов SIM-карт из рук в руки, пишет "Российская газета".

Каждый раз, когда человек захочет воспользоваться онлайн-банком его карту будут пробивать: вправду ли она принадлежит ему. Или он давно избавился от своего номера? Еесли банковская карта и SIM-карта записаны на разных лиц, платеж не пройдет.

Предполагается, что в выигрыше от специального контроля окажутся не только банки, но и граждане.

"Законопроект предусматривает создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услуг связи - юридических лицах, - рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Провести финансовые операции с использованием онлайн-банка будет невозможно, если телефонный номер не принадлежит конкретному лицу - владельцу счета. Это значит, что будет невозможно подключить банковские услуги к анонимному номеру. При этом инициатива защитит добросовестных граждан - владельцев счетов. На практике часто возникают ситуации, когда люди при смене телефонного номера становятся жертвами мошенников, которые получают доступ к банковскому счету законопослушных граждан по старому номеру".

"Сегодня законопослушный гражданин, покупая в салоне связи SIM-карту, может не подозревать, что приобретает номер с плохой историей, - говорит Владимир Груздев. - По сложившейся практике сотовые компании вновь пускают в оборот номера, которые не использовались владельцем определенное время. Как правило, если телефон не оплачивался и не включался несколько месяцев, это означает, что гражданин больше не будет им пользоваться. Однако если этот номер принадлежал, допустим, должнику, то есть риск, что новому владельцу начнут названивать коллекторы, у которых данный телефон по-прежнему числится за должником. Теперь с помощью Единой информационной системы будет отслеживаться актуальный статус номеров: за кем они закреплены в данное время".

Соответствующие организации должны будут проверять, кому на самом деле принадлежит номер.

В 2018 году пресечена незаконная реализация более 83,7 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи. С начала 2018 года Роскомнадзор совместно представителями МВД России провел более двух тысяч мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи, что на треть больше, чем в 2017 году. Большее количество нарушений связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем паспорта, пишет "РГ".