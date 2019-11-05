Россия занимает пятое место в мире по числу пользователей смартфонов

5 ноября. FINMARKET.RU -занимает 7-е место в мире по вовлеченности людей в цифровую экономику и 5-е место по числу пользователей смартфонов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в воскресенье в Бангкоке, темой которого является 4-я промышленная революция. "Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности", - сказал премьер.

"Мы активно развиваем инфраструктуру связи - свыше 85% жителей нашей страны находятся в зоне покрытия мобильным интернетом. Им каждый день пользуется почти 70% всех взрослых россиян. У нас самый доступный безлимитный трафик среди развитых государств - по стоимости в 9 раз ниже, чем в Японии, в 14 раз - чем в США, и в 17 раз - чем в Республике Корея", - отметил он.

Медведев отметил, что Россия готова делиться опытом со странами АСЕАН, а также использовать успешные практики асеановских коллег. "По экспертным оценкам, уже через 10 лет - к 2030 году - цифровые технологии в регионе будут генерировать до 8% ВВП. А значит, нужно создавать условия для их внедрения и регулирования", - сказал он. "Тема внедрения инноваций и цифровизации экономических процессов - одна из главных в работе наших совместных органов", - подчеркнул Медведев.

Он сообщил, что действует российско-асеановская рабочая группа по научно-технологическому сотрудничеству, рабочая группа по образованию, идет кооперация по "умным городам".

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.