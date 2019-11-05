Номера в российских отелях подешевели на 20%

5 ноября. FINMARKET.RU - Средниена номера в российских отелях за девять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, снизились на 19,5% — до 5,6 тыс. рублей, сообщили "Известиям" в аналитическом центре консалтинговой компании Cushman & Wakefield. При этом заметнее всего подешевело проживание в самых популярных среди туристов городах. По информации консалтинговой компании JLL, в Москве цены упали на 55%, до 7,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 9,3 тыс. рублей, а в Сочи — на 19%, до 7,5 тыс. рублей.

В прошлом году отельеры имели возможность увеличивать стоимость своих услуг благодаря чемпионату мира по футболу, который проходил в стране с середины июня до середины июля. В 2019-м году гостиницам пришлось снизить цены, объясняет руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. На ценообразование оказала влияние и возросшая конкуренция среди отелей, добавила заместитель управляющего директора центра развития недвижимости Becar Asset Management Дарья Канева. Однако в III квартале 2019 года, по данным компании, снижение стоимости номеров в гостиницах прекратилось.

Согласно статистике Росстата, которая ведётся с 2002 года, ежегодно в стране прибавлялось примерно по 1 тыс. отелей. А за 2016-2018 годы их число выросло почти на 8 тыс. (до 28 тыс.). За 2019 год данных пока нет.

По информации Becar Asset Management, в этом году темпы ввода новых гостиниц заметно снизились. В Москве по итогам девяти месяцев этого года прибавилось 1230 номеров, это на 27% меньше, чем за тот же период 2018 года (1688 номеров), и на 33%, чем в 2017 году (1833 номеров).

Прирост предложения на гостиничном рынке — серьезный сдерживающий фактор для роста цен, считает Дарья Канева. В консалтинговой компании Colliers International отметили, что в первую очередь это касается недорогих отелей и средней ценовой категории. В сегменте же дорогих гостиниц иногда возникает противоположная тенденция, поскольку новый отель может продиктовать рынку самые высокие тарифы, если предлагает уникальный сервис. В целом из-за конкуренции среди гостиниц заметного роста цен в дальнейшем не ожидается.

"В ближайшие несколько лет можно ожидать рост в пределах рыночных колебаний — около 5%", — прогнозирует Канева.

Несмотря на то что объем предложения на гостиничном рынке России заметно вырос, потребность в отелях, особенно в недорогих и качественных, по-прежнему сохраняется, считает совладелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. В частности, по его словам, даже в Москве до сих пор работает небольшое количество сетевых гостиниц. И они в основном дорогие.

Как отметила партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко, в дальнейшем можно ожидать увеличения числа иностранных туристов в России благодаря введению электронных виз.