Разрешения на разные виды деятельности бизнес будет получать по единым правилам

5 ноября. FINMARKET.RU - Компании и их сотрудники должны получатьна разные виды деятельности – лицензии, сертификаты, аккредитации и т. д. – по единым правилам, считает Минэкономразвития. Определить их оно предлагает в законе "Об основах разрешительной деятельности", пишут "Ведомости".

Сейчас разрешения оформляются более чем на 500 видов деятельности. Но регулируются процедуры по-разному, часто ведомственными актами, объясняет вице-президент РСПП Александр Варварин. И все они увеличивают административную нагрузку на, жалуется ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности "Деловой России" Илья Борзик.

Общие правила дадут бизнесу четкое понимание, как получать разрешения, и гарантируют прозрачность процедур, передал через представителя заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Законопроект закрепляет также общие правила приостановления и прекращения разрешений. Так, приостановить их по проекту можно максимум на 60 дней. Сейчас максимальный срок не установлен, по закону о лицензировании, например, лицензия возобновляется после того, как устранены все нарушения, а время на их устранение отводит ведомство, выдавшее разрешение, говорит главный эксперт департамента законотворческой деятельности ТПП Алексей Переседов. Но и приостановка разрешения на два месяца может парализовать работу некоторых малых и средних предприятий и даже привести к их банкротству – стоит сократить срок до 30 дней, рекомендует он.

Данные о выданных разрешениях планируется хранить в электронных реестрах. Доступ к ним будет открытым и бесплатным. Но если деятельность связана с безопасностью и обороной, будут выдаваться печатные документы, уточняет представитель Минэкономразвития. Переход от документов в бумажной форме к электронным реестрам сделает регулирование более эффективным, говорит партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков.

Но у бизнеса есть претензии к проекту. Конкретные процедуры будут определены в отраслевых законах, для лицензирования, аккредитации и сертификации специальное регулирование сохранится. Ведомствам и организациям, которые выдают разрешения, предстоит определить сроки и порядок их выдачи, но они должны будут предъявлять минимальное количество требований к бизнесу, говорится в документе: к квалификации или количеству работников, ресурсам, финансовому состоянию компании и проч.

Условия выдачи разрешений все время меняются, говорит член совета "Опоры России" Дмитрий Несветов, бизнесу приходится тратить много денег и времени на то, чтобы подстраиваться под все изменения.