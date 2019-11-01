Цены на арендное жилье в крупных городах выросли за год на четверть

1 ноября. FINMARKET.RU -жилья в городах в целом по стране с октября 2018 года по октябрь 2019 года в среднем подорожала примерно на 13% - до 23 тыс. рублей в месяц, сообщили "Известиям" в аналитическом центре "Авито Недвижимость". В городах-миллионниках рост выше. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Омске средняя стоимость аренды жилья выросла на 27% - до 37 тыс. рублей в месяц. Цены на однокомнатные квартиры увеличились в среднем на 8% - до 20 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные - на 21%, до 31 тыс. рублей, трехкомнатные - на 40%, до 62 тыс. рублей.

Данные Росстата подтверждают тенденцию роста, но, по официальной информации, в среднем по стране он значительно меньше. Так, средняя стоимость аренды однушек в сентябре 2019 года составила 13,7 тыс. рублей против 13,6 тыс. рублей в сентябре 2018 года; двушек - 17,5 тыс. рублей против 17,2 тыс. годом ранее. За октябрь этого года данных пока нет.

Аналитики "Авито Недвижимость" пояснили, что аренда квартир подорожала вслед за ростом цен на новостройки и вторичное, который произошел из-за перехода девелоперов на эскроу-счета.

Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко отмечает, что некоторые семьи, не имевшие возможности купить квартиру, направили средства на расширение арендуемой площади. Это объясняет значительный рост цен на съемные трехкомнатные квартиры. По данным портала, в среднем по России за девять месяцев 2019 года трешки подорожали на 13%, тогда как за аналогичный период 2018-го рост составил только 4%.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, арендное жилье также дорожает из-за быстрой сдачи наиболее ликвидных квартир.

Тенденции к снижению цен на арендное жилье пока нет, считают аналитики "Авито Недвижимость". Цены могут уменьшиться примерно на 1% только ближе к Новому году из-за сезонного снижения спроса.

Дальнейшее развитие рынка арендного жилья будет зависеть от доходов населения и темпов экономического роста, сказал Луценко. Пока предпосылок для серьезного роста стоимости съемных квартир нет, отметили в ЦИАН. При этом если цены на новостройки и вторичное жилье перестанут расти, а ипотечные ставки продолжат снижаться, прекратится и повышение стоимости арендного жилья. В малых городах цены, возможно, даже снизятся, считает Луценко.