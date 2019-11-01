За зарплатой выпускников вузов и колледжей проследит Минтруд

1 ноября. FINMARKET.RU -России со следующего года начнет отслеживать судьбу выпускников вузов, колледжей и техникумов - в какие сферы экономики они пошли работать, сколько зарабатывают. Наблюдать за их карьерной траекторией будут в течение нескольких лет после окончания учебы, рассказали "Российской газете" в министерстве. Однако это не значит, что на карандаш возьмут каждого.

Формироватьбудет Минтруд России совместно с Рособрнадзором, Пенсионным фондом России (ПФР) и Рострудом.

Для мониторинга будут использоваться существующие источники информации: федеральный реестр документов об образовании (оператор - Рособрнадзор), данные о трудовой деятельности граждан (ПФР) и имеющихся вакансиях (сайт "Работа в России", оператор - Роструд), пояснили в Минтруде.

На основании всех данных будут составляться рейтинги вузов, колледжей и техникумов, специальностей.

Как объяснили в Минтруде, такой сервис нужен для повышения уровня информированности работников и работодателей о ситуации на рынке труда; для понимания абитуриентами, на кого лучше учиться, для формирования более взвешенной госполитики на рынке труда и в сфере образования, для повышения эффективности трудоустройства выпускников.

Результатом мониторинга будут аналитические отчеты. Первый из них появится примерно через год.