.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
01 ноября 2019 года 09:45
За зарплатой выпускников вузов и колледжей проследит Минтруд
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Минтруд России со следующего года начнет отслеживать судьбу выпускников вузов, колледжей и техникумов - в какие сферы экономики они пошли работать, сколько зарабатывают. Наблюдать за их карьерной траекторией будут в течение нескольких лет после окончания учебы, рассказали "Российской газете" в министерстве. Однако это не значит, что на карандаш возьмут каждого. Формировать мониторинг будет Минтруд России совместно с Рособрнадзором, Пенсионным фондом России (ПФР) и Рострудом. Для мониторинга будут использоваться существующие источники информации: федеральный реестр документов об образовании (оператор - Рособрнадзор), данные о трудовой деятельности граждан (ПФР) и имеющихся вакансиях (сайт "Работа в России", оператор - Роструд), пояснили в Минтруде. На основании всех данных будут составляться рейтинги вузов, колледжей и техникумов, специальностей. Как объяснили в Минтруде, такой сервис нужен для повышения уровня информированности работников и работодателей о ситуации на рынке труда; для понимания абитуриентами, на кого лучше учиться, для формирования более взвешенной госполитики на рынке труда и в сфере образования, для повышения эффективности трудоустройства выпускников. Результатом мониторинга будут аналитические отчеты. Первый из них появится примерно через год.
.
Ключевые слова: Россия, Минтруд, выпускники, трудоустройство, мониторинг
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.