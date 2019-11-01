Проблему с выделением детских долей при ипотеке решат законодательно

1 ноября. FINMARKET.RU - В РФ готовятся поправки в законодательство, которые урегулируют ключевую проблему с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье, сообщил "Коммерсанту" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сегодня в ситуации, когда сделка оформляется как альтернативная и в продаваемой квартире есть детские доли, это невозможно. По словам Аксакова, инициаторами поправок стали банкиры.

Детские доли чаще всего выделяются в случае, когда при приобретении жилья были использованы средства материнского капитала. В подобной ситуации по закону родители обязаны оформить нотариально заверенное обязательство по выделению детям долей в приобретаемом жилье. Однако в результате в дальнейшем семья оказывается ограничена в сделках с этой недвижимостью, отмечает глава центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина.

Если родители захотят продать старую квартиру и с помощью ипотеки купить новую, то необходимо получить согласие органов опеки, которые всегда настаивают на выделении доли детям в новом жилье. Однако на это не согласны банки, которым оно закладывается.

По словам Заботиной, проблема в том, что в случае дефолта по кредиту банк не сможет покрыть долг от продажи залога, поскольку доли несовершеннолетних находятся под защитой органов опеки. В итоге заемщики с детскими долями всегда получают отказ в ипотеке с участием имеющегося жилья.

Как показал опрос банков, проведенный “Коммерсантом”, средства маткапитала используют для погашения ипотеки около 5–6% заемщиков, доля же отказов по этому основанию в общем объеме составляет 5–10%. "Хотя эти доли с годами почти не меняются, количество запросов растет, так как увеличивается общее число заемщиков",— поясняет собеседник газеты в банке топ-10. "При этом по той же "детской" ипотеке (для семей с двумя и более детьми, которая выдается на льготных условиях) отказ по этому основанию получает каждый пятый",— добавляет источник “Коммерсанта” в банке, входящем в десятку крупнейших по объему ипотеки.

Проблема стала особенно актуальной именно сейчас, указывает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков, так как уже довольно много семей получили сертификат на материнский капитал, использовали его на покупку жилья и закрыли ипотечный кредит. Решением проблемы могло бы стать более четкое регламентирование процедуры получения согласия органов опеки при проведении альтернативных сделок по ипотеке, указывает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов.