Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года

1 ноября. FINMARKET.RU - Объем перечисленных за границу средств через системы денежных переводов - "Золотая корона", Western Union, "Юнистрим" и другие - в 1-м квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизился на 11,8% и составил $1,6 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года. Тогда в январе-марте объем переводов равнялся $1,2 млрд, свидетельствуют данные Банка России.

По мнению представителей одного из участников рынка денежных переводов - системы "Юнистрим", - основным фактором, негативно повлиявшим на рынок, стало усиление Центробанком контроля за перечислениями, пишут "Известия" . Это привело к установлению сервисами ряда ограничений на суммы и количество трансакций в некоторые страны, отметили в пресс-службе системы. Например, ЦБ рекомендовал кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего "противолегализационного" контроля за переводами. На общие показатели также повлияло сокращение денежных отправлений на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.

На сайте регулятора нет информации об отправке денег за границу во 2-м или 3-м кварталах 2019 года. Однако в пресс-службе "Юнистрим" отметили, что в апреле-июне объем переводов из России продолжил сокращаться. Граждане отправили на 28% меньше денег, чем годом ранее. Отрицательная динамика отмечается и по итогам июля-августа, добавили в платежном сервисе. Больше всегосократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан. По этим направлениям ранее перечисления денег отличались более высокой средней суммой и имели признаки предпринимательской деятельности, пояснили в пресс-службе.

Снижение объема переводов можно объяснить ослаблением рубля и, как следствие, произошедшей валютной переоценкой, считает старший аналитик АКРА Василиса Баранова. Несмотря на то что переводы совершались в разных валютах, доходы людей в большей степени рублевые, подчеркнула "Известиям" эксперт.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, на снижение переводов повлияло сокращение заработка гастарбайтеров из-за замедления российской экономики, а также снижение числа мигрантов.

Причину снижения денежных переводов сложно определить из-за сильной волатильности рынка, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, немаловажную роль играет и само поведение отправителя, и изменение потоков миграции. Он тоже говорит, что сегодня трудовые ресурсы перестроились в другом направлении: Китай, Ближний Восток и Азия. Остапкович подчеркнул, что снижение объема переводов - отрицательный фактор для страны, который показывает ее невыгодность в экономическом и социальном плане. Качественная миграционная политика будет способствовать развитию экономики, уверен он. Впрочем, вряд ли в ближайшие годы поток гастарбайтеров в Россию увеличится, поэтому роста денежных перечислений также не стоит ожидать.