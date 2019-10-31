Видео-пираты потеряли 27% рынка РФ

31 октября. FINMARKET.RU - Объем рынка пиратского видеоконтента в России в 2019 году составит $63,5 млн, прогнозируют в Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибертатак. По оценкам компании, представленным в пресс-релизе, по отношению к 2018 году показатель снизится на 27% и приблизится к уровню 2016 года ($62 млн).

Снижение динамики эксперты Group-IB зафиксировали впервые за пять лет. В 2018 году объем рынка был $87 млн - годовой рост составил тогда 2,3%. В 2017 году рынок рос на 21% - до $85 млн. В 2016 году объем рынка составлял $62 млн против $32 млн в 2015 году.

В качестве основных причин сокращения рынка видео-пиратства вэксперты Group-IB называют совершенствование антипиратского законодательства, распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов (через антипиратский меморандум, действующий между ведущими правообладателями и интернет-поисковиками), борьба с нелегальными букмекерами и онлайн-казино, которые традиционно являлись крупнейшими рекламодателями пиратских видео-сервисов, а также ликвидация крупной CDN-сети Moonwalk в октябре.

В частности, с начала года правообладатели внесли в реестр нарушителей авторских прав около 600 тыс. ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов, отмечают в Group-IB.

При этом в Group-IB считают, что количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах по итогам 2019 года увеличится на 0,06% - до 10,4 млрд.

Среднемесячный доход от рекламы с крупных пиратских сайтов в Group-IB оценивают примерно в $10 тыс.

Антипиратское законодательство, действующее в России, предусматривает блокировку по решению суда ресурсов, нелегально распространяющих все виды контента, кроме фотографий. Также действует закон о блокировке "зеркал" сайтов, которые по решению суда были признаны пиратскими.

В настоящее время в РФ говорятся поправки к антипиратскому законодательству, в основу которых положен меморандум о совместной борьбе с пиратством.

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

К началу июня более 300 тыс. ссылок на пиратские ресурсы и их "зеркала" удалены из поисковой выдачи в соответствии с созданным после подписания меморандума реестром.