Из-за договора по климату могут вырасти тарифы

31 октября. FINMARKET.RU - Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год, пишут "Известия", ссылающиеся на выводы Института проблем естественных монополий, который по заказу Госдумы проводит исследование последствий ратификации документа. Придать юридическую силу соглашению в нижней палате планируют уже в ближайшее время. Рассмотрение этого вопроса в ГД может состояться до конца нынешнего или в начале следующего года. Депутаты должны учесть все риски, которые могут возникнуть у российской экономики, пояснил "Известиям" зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

По словам замдиректора института Александра Григорьева, один из рисков напрямую касается введения углеродного налога (этот пункт содержится в законопроекте о государственном регулировании выбросов парниковых газов, который готовится в рамках присоединения России к Парижскому соглашению).

И хотя Минэкономразвития на этой неделе решило отложить этот вопрос до запуска системы отчетности и мониторинга выбросов, в институте допускают, что правительство вернется к рассмотрению этой меры позднее, пишут "Известия".

Налог ощутимо ударит по карману простых россиян, считают авторы исследования. Так, исходя из их расчетов, введение углеродного сбора в размере $15 за тонну эквивалента CO2 потребует от налогоплательщиков выплат в размере 3–4% ВВП в год.

Кумулятивный эффект от ввода налога и активного развития ВИЭ-генерации может привести к существенному росту цены на электроэнергию. Причем для крупных промышленных потребителей повышение, говорится в документе, станет очень существенным — вплоть до 40–50%.

Как отмечают ученые, основными объектами рисков станут отрасли с высокой энергоемкостью. В том числе это может коснуться электро- и теплоэнергетики, алюминиевой и нефтегазовой промышленности, черной металлургии, добычи угля, производств удобрений и цемента.

При этом данные отрасли — основа российской экономики, напомнили «Известиям» в институте.

Однако в Минприроды напоминают и о плюсах присоединения к соглашению. В ведомстве «Известиям» заявили, что участие России в соглашении при условии сохранения заявленного уровня обязательств по ограничению выбросов парниковых газов не скажется отрицательно на ее экономике, отмечает газета.