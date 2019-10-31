ПФР займется нелегально занятостью

31 октября. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России займется решением проблемы "теневой" занятости, из-за которой люди лишаются страховой. "Серая" и "черная" зарплаты стали основными врагами страховой пенсии, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). По его словам, перевод людей в "белую" занятость - одно из основных направлений работы и для правительства, и для профсоюзов, пишет "Российская газета"

Ежегодноотказывает в среднем 3% обратившихся в фонд за страховой пенсией в ее назначении. Это связано с тем, что у людей не хватает пенсионных баллов или страхового стажа. И как раз главная причина такого "дефицита" оснований для назначения пенсий чаще всего и заключается в том, что люди длительное время получали зарплату "в конверте", и работодатель не делал за них отчисления в Пенсионный фонд. В итоге людям назначается социальная пенсия, которая обычно ниже страховой, да и платить ее начинают на 5 лет позже.

Как сказал Дроздов, ПФР для решения этой проблемы готовы взаимодействовать с профсоюзами.

Для этого уже созданы региональные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, куда входят представители Пенсионного фонда, профсоюзов, инспекций по труду и других органов власти. Как уточнили "РГ" в Роструде, с 2015 года, когда эта работа была начата, по настоящий день легализовано уже 9 млн работников.

Также Дроздов призвал профсоюзы помочь Пенсионному фонду наладить взаимодействие с работодателями.

"ПФР заключил 1,2 млн соглашений с предприятиями, в рамках которых они заранее передают в фонд документы, необходимые для начисления работникам страховой пенсии, если приближается их пенсионный возраст", - рассказал Дроздов. По его мнению, надо убеждать юрлиц заключать с ПФР соглашения, чтобы людям было легче оформлять пенсии.

Кроме того, глава ПФР напомнил, что согласно проекту бюджета ПФР, одобренного в первом чтении Госдумой, за ближайшие 3 года страховые пенсии в России вырастут на 18%, что значительно выше целевой инфляции (4% ежегодно).

Дроздов пообещал, что пенсии будут расти быстрее инфляции как минимум до 2024 года.