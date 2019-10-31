Законодательные нововведения: что изменится с ноября

31 октября. FINMARKET.RU - Газета "Известия" в своем обзоре перечисляет законодательные нововведения, которые вводятся в действие с 1 ноября и непосредственно коснутся россиян.

С начала месяца в России начнется переход на так называемый суверенный интернет: планируется, что с этого момента в России начнут формировать дублирующую инфраструктуру, чтобы снизить технологическую зависимость от других стран. При этом планируется проводить регулярные учения, но пока авторы инициативы обещают, что для пользователей они будут незаметны.

Также в силу вступает закон, запрещающий турфирмам организовывать паломнические туры (теперь за это отвечают только религиозные организации), а также начнут действовать новые ограничения для микрокредитных организаций.

Микрокредитным финансовым организациям с начала ноября официально запретят выдавать займы под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве.

Кроме того, все подобные компании смогут продолжать кредитовать граждан под залог недвижимости, в случае если она не является жилой.

В начале месяца в России частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Нововведения (полный текст закона можно увидеть здесь) вводились в три этапа: предыдущие завершились в сентябре и в октябре. Воспользоваться упрощенной схемой смогут и граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории. Также был расширен список тех, кто может претендовать на получение вида на жительство сразу, минуя разрешение на временное проживание. Это в том числе те, кто был рожден на территории РСФСР и ранее имел гражданство СССР, и квалифицированные специалисты, проработавшие в стране не менее полугода.

Обойтись без заполнения бланков при оформлении легких ДТП с 1 ноября смогут автомобилисты Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.